Помните литовские фуры, которые застряли в Беларуси после того, как официальный Вильнюс сам закрыл границу? Есть сумма ущерба для литовских перевозчиков от этой незапланированной стоянки - примерно 100 млн евро. Стоимость забытого автопарка оценивается в 22 млн евро. Компенсаций от властей Литвы не предвидится. И Литовская ассоциация автомобильного транспорта подала обращение в Еврокомиссию. Просят "обеспечить возврат транспорта дипломатическими и правовыми методами".

Стоянка по-литовски

С ноября 2025 года в Беларуси стоят грузовики, тягачи и полуприцепы. Все это принадлежит 149 компаниям. Все на охраняемых стоянках: порядок, безопасность, никаких угонов. А Литва 4 месяца считает: то ли 1472 машины, то ли 550, то ли вообще "несколько полуприцепов вернулось". Президент Linava Эрландас Микенас льет слезы: у некоторых литовских компаний в Беларуси застряло до 90 % автопарка. У них счета арестовывают, налоги платить не могут, бизнес рушится. И знаете, что делает литовское правительство? "Думает над ответными мерами". Глава комитета по иностранным делам говорит, что есть "несколько сценариев". Вот прямо как в КВН: сценарии есть, а результата нет. Какие могут быть меры? Наверное, еще раз закрыть границу - не иначе. Литва когда-то была транзитной республикой. "Мост между Востоком и Западом", "ворота в Европу". Помните? Литовцы раньше возили белорусский калий. Калий - это 11 млн тонн груза в год и стабильная прибыль "Литовским железным дорогам". А потом официальный Вильнюс перекрывает транзит белорусского калия через Клайпеду. Порт потерял 50 млн евро. А "Литовские железные дороги" теперь субсидируются, чтобы не загнуться от убытков.

Виталий Гигевич, глава транспортно-логистической компании (Литва):

"Мы с давних времен ни на кого не надеемся, мы надеемся только на себя. Даже со сложившейся ситуацией мы не надеемся на поддержку со стороны, мы надеемся только на себя. Как будет, я не знаю. Не готов сказать. Когда ситуация начнет разруливаться в ту или иную сторону, тогда мы будем поднимать этот вопрос. Пока что это не актуально. Ассоциация пробует что-то сделать, но пока что безрезультатно".

Драма вместо диалога

Пока Вильнюс героически сражается с ветряными мельницами, точнее, с метеозондами, умные люди уже перенаправили потоки. Транзит из Китая и Центральной Азии спокойно пошел через Польшу. Конкуренты-поляки потирают руки: у них работают терминалы, таможня пашет как часы, деньги капают в казну, а Литва осталась с носом и счетами за стоянку. Сейчас литовские СМИ будут кричать, что Беларусь - это "злые белорусы", хотят конфисковать технику. И срок как раз подходит, пишут, что это 10 марта, то есть вчера, а потом фуры пойдут с молотка или откроют музей "Наследие несговорчивых соседей". Но Беларусь говорила и говорит: "Ребята, вы свои фуры заберите. Мы готовы к диалогу". Но не хотят литовские власти вести диалог. А переговоры - это как танго - нужны двое. А Литва решила, что будет танцевать одна, но в Брюсселе. И теперь их перевозчики, чьи фуры пасутся на белорусских стоянках, платят по 120 евро в сутки за удовольствие "побывать за границей". Конечно, за четыре месяца там суммы набежали мама не горюй.

Что же получается? Классика литовской дипломатии: сначала отрезать себе руку, а потом требовать протез за чужой счет. Литва самостоятельно отказалась от роли надежного транзитера, перекрыла кислород своему бизнесу. Перевозчики отчаялись достучаться до своего правительства и пошли в Еврокомиссию.