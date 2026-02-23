Лучшего маляра среди женщин выбирают в Минске

Лучшего маляра среди женщин выбирают в столице. На конкурсе "Минский мастер - 2026" свой профессионализм показывают 11 команд и 22 мастера.

Основная площадка соревнований - строительство Национального исторического музея. Задача участниц - подготовить и окрасить определенный участок в соответствии с эскизом.

"Минский мастер" в сфере строительной. На площадке возведения Национального исторического музея трудятся белорусские женщины, профессионалы своего дела и параллельно выясняют, кто из них лучше в малярном ремесле.

Валерия Комлова, мастер строительного управления № 203 ОАО "МАПИД": "Интерес другого объекта. Мы привыкли обычно делать квартиру, а здесь что-то другое. Но это же музей, интересно, это же будущее. Будем детям рассказывать, что вот здесь мама работала. Нам нужно в первую очередь очистить стены от загрязнений, загрунтовать, зашпаклевать под стеклохолст, наклеить стеклохолст, зашпаклевать его 2 раза, зачистить, загрунтовать и 2 раза закрасить. И это будет высококачественная отделка считаться".

Александр Сазановец, председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов: "Очень приятно, потому что будет сражаться 22 женщины. Это 11 звеньев, 11 команд, которые будут трудиться целую неделю. Самое главное, что во всех звеньях это, конечно же, прекрасная половина человечества, это женщины. Хотелось выбрать объект. Мы всегда выбираем объекты. Это либо строительство социальных объектов, школы, больницы. Но в этом году очень приятно, что ГПО "Минстрой" выбрало именно возведение исторического музея. Таким способом наши строители, а это все строительные предприятия Минска, сегодня имеют возможность внести свой вклад именно через профессию в строительство музея".