Лукашенко и Путин обсудили безопасность Союзного государства перед саммитом ОДКБ
Накануне саммита ОДКБ в Бишкеке состоялась очередная встреча Президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лидеры обсудили широкий круг вопросов, включая региональную безопасность, санкционное давление и перспективные совместные проекты. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
Как отметил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Геннадий Лепешко, несмотря на частоту встреч, лидерам всегда есть что обсудить. "Владимир Путин отметил в очередной раз, что наш Президент в курсе всех событий, которые вокруг Союзного государства. И он интересуется постоянно, в том числе и специальной военной операцией, и каким образом все-таки идет вопрос к разрешению этого конфликта", - заявил эксперт.
Геннадий Лепешко подчеркнул важность двустороннего обмена информацией по вопросам безопасности: "Во время таких двусторонних встреч обсуждаются вопросы безопасности Союзного государства, обстановки у западных границ, происходит обмен конфиденциальной информацией".
Значительное внимание было уделено вопросам экономики и противодействия санкциям. "Это как раз-таки и вопрос экономического состояния союзного государства и очередных шагов по преодолению санкционного давления со стороны западных государств. Оно не прекращается, оно усиливается", - сказал эксперт, при этом он выразил уверенность в способности Беларуси и России противостоять этому давлению.
Аналитик отметил важность участия в различных международных объединениях: "Конечно, одному в нынешнем мире тяжело выжить, поэтому мы состоим в Союзном государстве, Организации Договора о коллективной безопасности, БРИКС, ШОС, мы пытаемся найти друзей на всех континентах мира".