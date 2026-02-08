Любовь и преданность своему делу - истории о белорусках, которые вдохновляют своим трудом

У Года белорусской женщины появился логотип. Его выбрали из более чем сотни вариантов. В нем и нежность, и сила наших белорусок.

В центре композиции - утонченный женский образ, который одновременно символизирует легкость и внутренний стержень. Здесь и василек, и орнамент, и палитра в национальных цветах - все это подчеркивает связь современной белоруски со своими корнями.

Сегодня наши женщины летают в космос, проводят трансплантации, ставят рекорды.

Расскажем о тех, кто вдохновляет своим трудом, созидает будущее и наполняет каждый день особым смыслом.

Неслабо

Катерина Круталевич, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Работа в президентском пуле меня научила двум вещам: а - быстро собираться, быстрее, чем я успею подумать, а потом быстрее успеть подумать, как спланировать все остальное. Т.е. это скорость реакции, это все время такая максимальная собранность, которая только может быть".

Это интервью с Катериной Круталевич было записано после пятничного совещания, 6 февраля, во Дворце Независимости. Времени как всегда мало. Ведь после надо упаковать все важные тезисы 5-часового заседания в 16 минут, чтобы было понятно зрителю и не упустить главного. Именно ее глазами вы видите по ТВ все то, что происходит в кабинетах и залах и что остается за кадром.

Катерина Круталевич, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"У тебя нет графика своего. Ты сложно планируешь наперед, но это с лихвой окупается тем, с кем ты общаешься, как ты общаешься, на какие темы можешь поговорить, куда вы летаете и т.д. Т.е. ты все время внутри активных событий".

Катерина Круталевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3cc9118-5414-4a5e-b181-4db033459575/conversions/486e0144-100f-4c49-9f0f-7853fd2ec13d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3cc9118-5414-4a5e-b181-4db033459575/conversions/486e0144-100f-4c49-9f0f-7853fd2ec13d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3cc9118-5414-4a5e-b181-4db033459575/conversions/486e0144-100f-4c49-9f0f-7853fd2ec13d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3cc9118-5414-4a5e-b181-4db033459575/conversions/486e0144-100f-4c49-9f0f-7853fd2ec13d-xl-___webp_1920.webp 1920w Катерина Круталевич

Журналист президентского пула, автор рубрики "Докрутим", ведущая утреннего эфира, квалифицированный психолог, а еще преподаватель - говорить на камеру просто - это к ней. И всему Катя учит своего сына Яна, ему недавно исполнилось 11.

Катерина Круталевич, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Есть такое правило, когда я прихожу, я не говорю, что устала. Я перед дверью сама себе говорю, вот ты журналистом сегодня была, например, там 10 часов. Или ты сегодня кем угодно была, но не была мамой. И я захожу за порог или выхожу, я понимаю, что все время, которое я сейчас проведу, я буду мамой и буду мамой качественно".

Александра Чижик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1921b1c7-faf3-4cea-b8f2-47ce20b440f0/conversions/0dab473c-70fc-47d9-950b-07ce7570b215-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1921b1c7-faf3-4cea-b8f2-47ce20b440f0/conversions/0dab473c-70fc-47d9-950b-07ce7570b215-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1921b1c7-faf3-4cea-b8f2-47ce20b440f0/conversions/0dab473c-70fc-47d9-950b-07ce7570b215-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1921b1c7-faf3-4cea-b8f2-47ce20b440f0/conversions/0dab473c-70fc-47d9-950b-07ce7570b215-xl-___webp_1920.webp 1920w Александра Чижик

"Нас отвели в Большой театр Беларуси на балет "Эсмеральда". Тогда, я помню, мы сидели на балконе, на лестнице. Мест не было. Я помню, мне так понравилось. Эта чувственность, эта музыка замечательная. И я тогда подумала, что я тоже буду так", - поделилась Александра Чижик, ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси.

И спустя 12 лет она станцует не только этот спектакль, покорит сцену и исполнит самые сложные партии. История Александры Чижик и балета началась еще в детстве, когда ее талант заметил преподаватель по танцам.

Из Мозыря перебралась в Минск. И так уже 15 лет на сцене Большого театра.

Александра Чижик, ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси:

"Ты сегодня танцевал спектакль, он прошел хорошо. Тебе сказали какие-то замечания, но он прошел на уровне хорошем. И ты такой довольный, все здорово, а на следующий день у тебя все болит. И ты все равно приходишь в театр, что ты делаешь? Идешь на класс".

Это сейчас она мастер сцены и ведущая балерина, обладательница медали Франциска Скорины, а начинала как и все - с кордебалета.

Александра Чижик, ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси:

"Есть такие моменты, что утром ведущая балерина еще не может на ногу встать, а вечером она дает спектакль. И зритель не догадается, никогда не догадается".

Это была ее мечта: Елена Демьянович - оператор станков с программным управлением. Такими технологиями на Белазе владеют две сотни человек, из которых всего 23 - это девушки.

Елена Демьянович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84991365-5b62-4b75-82f5-2ea7f23dae8f/conversions/cb90ef0b-1dd2-45d8-a34a-fd407c86bf58-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84991365-5b62-4b75-82f5-2ea7f23dae8f/conversions/cb90ef0b-1dd2-45d8-a34a-fd407c86bf58-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84991365-5b62-4b75-82f5-2ea7f23dae8f/conversions/cb90ef0b-1dd2-45d8-a34a-fd407c86bf58-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84991365-5b62-4b75-82f5-2ea7f23dae8f/conversions/cb90ef0b-1dd2-45d8-a34a-fd407c86bf58-xl-___webp_1920.webp 1920w Елена Демьянович

Елена Демьянович, оператор ОАО "Белаз" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ":

"Честно сказать, бывали такие моменты, что кажется, все, брошу, это не мое. Потом как-то, знаете, привыкла и втянулась просто в эту работу, знаю, что мне это надо, куда я пойду, я лучше здесь останусь, сдам на разряд".

Так почти три десятка лет и, кстати, здесь же встретила свою любовь. Муж работает слесарем-инструментальщиком.

Елена Демьянович, оператор ОАО "Белаз" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ":

"Окончила школу, пошла на завод устраиваться, но мне сказали, пока нет вакансии, подождите. Я долго не думала, я пошла в отдел занятости, мне предложили работу в больнице, в реанимации. Я не побоялась, я пошла туда. Я там поработала, поработала в школе, но в итоге я пришла опять на завод".

Анна Сола news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e73f09a8-b170-44eb-9484-4006c4858036/conversions/af9ffa0b-475c-4f06-9b38-1fbb0d3d4312-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e73f09a8-b170-44eb-9484-4006c4858036/conversions/af9ffa0b-475c-4f06-9b38-1fbb0d3d4312-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e73f09a8-b170-44eb-9484-4006c4858036/conversions/af9ffa0b-475c-4f06-9b38-1fbb0d3d4312-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e73f09a8-b170-44eb-9484-4006c4858036/conversions/af9ffa0b-475c-4f06-9b38-1fbb0d3d4312-xl-___webp_1920.webp 1920w Анна Сола

"Находишь новые мотивации, находишь новые какие-то эмоции для тренировок и задачи. В любом случае неважно, где ты будешь выступать, ты будешь бежать на пределе своих возможностей", - отметила Анна Сола, бронзовый призер чемпионата мира по биатлону.

А теперь представьте, что Аня при этом мама и ее дочке Мире недавно исполнилось 3 года. И даже несмотря на то что занимается вместе с ней спортом и, возможно, в будущем пойдет по ее стопам, а возможно, будет спортивным журналистом.