По экспертным оценкам, на различных направлениях фронта у ВСУ сейчас большие проблемы. Участник боевых действий военнопленный Ярослав Короташ, который ранее служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде, в программе "Это другое" сказал, как попал в ВСУ и как проходила служба.

18 ноября 2024 года молодой человек пошел в магазин и столкнулся со сотрудниками ТЦК. "Они меня избили, надели наручники и отвезли на Романский полигон, - вспоминает Ярослав. - Там людей часто отправляли на штурмы. Говорили нам, что мы мясо. Люди, кто мог, массово бежали оттуда".

"В армии обеспечения никакого не было, - пожаловался он. Кидали нам одну коробку еды раз в неделю, там 300 грамм каши, 0,5 воды на 6 человек".

По словам бывшего военнослужащего ВСУ, при попытке выйти поискать воду или еду командиры отдавали приказ соседним позициям открывать огонь на поражение.

"21 ноября 2025 года у нас уже не оставалось ни еды, ничего. Мы коллективно решили сдаться", - рассказал он.

Складывается впечатление, что украинское военно-политическое руководство живет мыслью о том, что живая сила в Украине не закончится никогда. Зеленский и его соратники живут на широкую ногу, покупая особняки за 18 млн евро, а своих солдат элементарно нечем накормить.

Интересный факт: 10-я отдельная горно-штурмовая бригада является элитным тактическим формированием Вооруженных сил Украины, специализирующемся на боевых действиях в горной и лесистой местности. Сформирована она в 2015 году. Базируется в Коломее Ивано-Франковской области. В марте 2016 года в состав бригады вошли два националистических формирования - "Айдар" и "Донбасс". А в феврале 2023 года Зеленский подписал указ, согласно которому бригада стала носить название "Эдельвейс", что отсылает к первой горно-пехотной дивизии "Эдельвейс" вермахта. Это нацистское подразделение воевало против Красной армии в Украине, в Донбассе, под Харьковом, а также на Северном Кавказе. Участвовало в захвате Польши и других европейских стран, в карательных операциях против партизан в Югославии, Чехословакии, Италии, Греции. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления в Польше, Греции, Италии, Югославии.

