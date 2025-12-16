3.68 BYN
Люди массово покидают позиции, бегут - бывший боец ВСУ рассказал о реальной ситуации на фронте
По экспертным оценкам, на различных направлениях фронта у ВСУ сейчас большие проблемы. Участник боевых действий военнопленный Ярослав Короташ, который ранее служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде, в программе "Это другое" сказал, как попал в ВСУ и как проходила служба.
18 ноября 2024 года молодой человек пошел в магазин и столкнулся со сотрудниками ТЦК. "Они меня избили, надели наручники и отвезли на Романский полигон, - вспоминает Ярослав. - Там людей часто отправляли на штурмы. Говорили нам, что мы мясо. Люди, кто мог, массово бежали оттуда".
Киев до Нового года ждет транш в 5 млрд - но это не для победы над Россией, а лишь для поддержания системы, которая уже не выживает без внешних вливаний. Каждый такой транш подтверждает полную зависимость: он продлевает агонию, но не меняет ее сути. Большая часть помощи уходит просто на то, чтобы держаться на поле боя, а не побеждать. При этом на фоне разговоров о заморозке или завершении конфликта в ВСУ создают штурмовые войска (в том числе с иностранными легионерами), а Рада готовит закон о наборе добровольцев на следующий год. Это ярко показывает мобилизационный кризис: своих защитников "нэньке" катастрофически не хватает.
"В армии обеспечения никакого не было, - пожаловался он. Кидали нам одну коробку еды раз в неделю, там 300 грамм каши, 0,5 воды на 6 человек".
По словам бывшего военнослужащего ВСУ, при попытке выйти поискать воду или еду командиры отдавали приказ соседним позициям открывать огонь на поражение.
"21 ноября 2025 года у нас уже не оставалось ни еды, ничего. Мы коллективно решили сдаться", - рассказал он.
Складывается впечатление, что украинское военно-политическое руководство живет мыслью о том, что живая сила в Украине не закончится никогда. Зеленский и его соратники живут на широкую ногу, покупая особняки за 18 млн евро, а своих солдат элементарно нечем накормить.
Интересный факт: 10-я отдельная горно-штурмовая бригада является элитным тактическим формированием Вооруженных сил Украины, специализирующемся на боевых действиях в горной и лесистой местности. Сформирована она в 2015 году. Базируется в Коломее Ивано-Франковской области. В марте 2016 года в состав бригады вошли два националистических формирования - "Айдар" и "Донбасс". А в феврале 2023 года Зеленский подписал указ, согласно которому бригада стала носить название "Эдельвейс", что отсылает к первой горно-пехотной дивизии "Эдельвейс" вермахта. Это нацистское подразделение воевало против Красной армии в Украине, в Донбассе, под Харьковом, а также на Северном Кавказе. Участвовало в захвате Польши и других европейских стран, в карательных операциях против партизан в Югославии, Чехословакии, Италии, Греции. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления в Польше, Греции, Италии, Югославии.
Ярослав Короташ:
"У нас в Украине по телевизору показывают, что у нас все хорошо, победа близко. Но по факту я пробыл на позиции и увидел все своими глазами. Люди голодают, начальство относится наплевательски. Люди массово покидают позиции, бегут. Я презираю это правительство Зеленского! Будь моя воля, я бы не пошел служить в ВСУ никогда".