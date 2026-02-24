3.73 BYN
Махровые, пионовидные, нежно-розовые, фиолетовые или желтые - какие тюльпаны сейчас в тренде
Пока на календаре февраль в теплицах уже вовсю готовятся к самому весеннему празднику - 8 Марта. Только в Минском парниково-тепличном комбинате вырастили более 200 тыс. тюльпанов.
На выбор 10 сортов разных расцветок: нежно-розовые, фиолетовые, белые и желтые. Для реализации цветочного товара организуют мобильные мини-маркеты во всех районах столицы.
Цветочные комплименты к празднику весны! Желтые, нежно-кремовые, оранжевые, бордовые и фиолетовые. В Минском парниково-тепличном комбинате вырастили более 200 тыс. тюльпанов. Самый жаркий период для работников предприятия - сезон срезки хрустящих стеблей.
Наталья Анищенко, цветовод Минского парниково-тепличного комбината:
"Мы собираем где-то ежедневно 20-25 тыс. тюльпанов. Должна голова тюльпана окраситься в желтый цвет, выйти с листа. Он должен быть высокий и красивый, но еще более-менее закрытый. И дальше идет на сортировку. Температура поддерживается разная. Сначала более холодная, потом более теплая, создается такой искусственный, наверное, климат весны".
Срезанные цветы сразу отправляют на сортировку и распределяют в зависимости от высоты стебля. Собирают большие букеты по 20 штук. Для лучшей сохранности тюльпаны помещают в специальные холодильники. В зоне свежести - комфортная для бутонов температура - от 2 до 5 градусов.
Елена Бегунец, цветовод Минского парниково-тепличного комбината:
"Идет сортировка именно по длине. Высший сорт - от 30 см и выше. Ниже идут цветы от 20 см до 30 см - это второго сорта. Сейчас они формируются букетами по 20 тюльпанов. На следующей фазе их будут расфасовывать уже по букетам именно для реализации".
Первая партия тюльпанов уже поступила в продажу. Массовая же реализация весенних цветов начнется в начале марта. На выбор покупателей представлено 10 сортов разных расцветок.
Андрей Морозов, заместитель гендиректора Минского парниково-тепличного комбината:
"В наименовании более 10 разновидностей сортов и гибридов тюльпана, начиная от пионовидных. В стандартах обычных тюльпанов представлены расцветки на любой вкус: желтый, малиновый, лимонный, оранжевый, фиолетовый. Нашими предприятиями, торговыми объектами реализовано 20 тыс. тюльпанов. Основная масса тюльпана у нас выращивается к 8 Марта".
Ноу-хау этого сезона от Минского парниково-тепличного комбината - мобильный мини-маркет-автомат. Его установили в переходе на станции метро "Каменная Горка". Свежие цветы продаются круглосуточно. Покупателю необходимо ввести код выбранного букета и оплатить его банковской карточкой.
Первые весенние краски - уже и на Комаровском рынке. Нежные букеты создают настроение продавцам и покупателям.
Около 200 точек для продажи цветов организуют в Минске к 8 Марта
Торговать на городских площадках могут только физические лица, которые самостоятельно вырастили цветочную продукцию, а также предприятия-производители. Подать заявку на реализацию можно уже сейчас.
Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
"Необходимо определиться с местом расположения площадки, то есть из этого перечня в 182 площадки определить ту, на которой в приоритете хотелось бы продавать свою выращенную продукцию. Юридическим лицам необходимо обратиться в отделы торговли администраций, на территории которых будет осуществляться торговля. Подать заявление (форма будет предоставлена в администрации района) и подтверждающий документ. Как правило, это копия устава либо несколько страниц устава, где прописан вид деятельности крестьянского фермерского хозяйства либо предприятия".
Отметим, в Минске к женскому празднику организуют около 200 торговых точек для продажи цветов. Адреса локаций, где разместятся мини-маркеты, можно узнать на сайтах администраций районов. Активный пик продаж пройдет с 5 по 8 марта.