Манифест новой многополярной реальности - эксперт об интервью Президента Беларуси телеканалу RT
Автор:Редакция news.by
Впечатлениями от интервью Президента Беларуси телеканалу RT делятся эксперты.
Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
"Это не просто речь, это не просто выступление или ответы на вопросы. Это по сути своей манифест новой многополярной реальности. Гегемон явно сдает позиции, и ему уже пора уходить на пенсию и по возрасту, и по состоянию здоровья. Президент Беларуси хочет сказать, что мир устал от этого всего, и мир желает жить в равновесии, в доверии, в взаимопомощи, в добрососедстве. Миру хочется жить в мире".