МАРТ продлил на полгода скидки для социально уязвимых слоев населения

2025 год для Министерства антимонопольного регулирования и торговли стал периодом выполнения планов и реализации новых социальных инициатив. Несмотря на сложности, ведомству удалось сохранить позитивную динамику в розничной торговле и продлить важные меры поддержки для населения. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Год выдался очень неплохим, но при этом надо констатировать, что и непростым. Все достаточно неплохо, розничный товарооборот выполняется, прогнозные показатели выполняются. Вместе с тем, очень много новых идей, очень много новых задач. Стараемся их выполнить", - заявила первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Наталья Василевская.

Одним из ключевых "новогодних подарков" белорусам стало продление на полгода скидок для социально уязвимых слоев населения. Этот проект, инициированный МАРТ четыре года назад, доказал свою эффективность. "На сегодняшний день цифры вещь упрямая. За время действия проекта только скидок предоставлено более 15 млн", - сообщила Наталья Василевская. Скидка до 10 % распространяется на 63 группы социально значимых товаров.

В сфере ценового регулирования МАРТ придерживается сбалансированного подхода, фокусируясь на контроле за социально значимыми товарами и услугами, а не на всех категориях. "Регулируются прежде всего социально значимые товары, регулируются цены на лекарства, на медицинские услуги. То есть регулирование у нас достаточно широкое, но не на все товары", - пояснила Наталья Василевская. За всем, что подпадает под регулирование, ведется пристальное наблюдение с целью упреждения нарушений, а в случае их выявления применяются административные штрафы.