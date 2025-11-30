3.72 BYN
Машиностроение, туризм, продовольствие: у Беларуси и Омана много перспектив для сотрудничества
Оман становится для Беларуси опорной точкой в регионе и открывает возможность присутствовать еще глобальнее в странах Африки и Дальнего Востока. О перспективах и развитии белорусско-оманских отношений в интервью "Первому информационному" рассказал почетный консул Беларуси в Омане Абдулла Масуд Хумейд аль-Харти
"Сегодня между двумя странами подписаны меморандумы и соглашения, направленные на развитие экономики, а также отношений и сотрудничества в самых различных областях. Также было достигнуто понимание в видении дорожной карты, для продвижения намеченного мы имеем конкретные договоренности. Что касается продовольственной безопасности, то уже существуют соглашения между компаниями Омана и Минска, стороны обмениваются информацией о возможном сотрудничестве в области производства молочных продуктов. Для продовольственной безопасности мы также можем сотрудничать в области удобрений, которые можно добывать из моря и использовать в косметических и органических целях", - рассказал Абдулла Масуд Хумейд аль-Харти.
Если говорить об использовании всего потенциала моря, также возможен экспорт из Омана в Беларусь различной рыбной продукции и креветок, необходимых для сбыта и закрытия потребностей внутреннего рынка Беларуси, отметил почетный консул.
Парк высоких технологий в прошлом году подписал соглашение с оманской компанией в области IT о сотрудничестве. Сегодня они вместе изучают, какие платформы могут использовать в Омане, чего там еще нет. И это первый опыт компании в области международного сотрудничества.
Абдулла Масуд Хумейд аль-Харти отметил, что в прошлом году наблюдалось хорошее развитие в сфере туризма. Это произошло после визита Президента Беларуси в Оман. "Мы запустили прямой чартерный рейс авиакомпании "Белавиа" в Салалу на зимний сезон. В октябре 2025 года мы продолжили наш чартерный рейс, мы планируем принять около 6 тыс. туристов в Салалу. Рейс выполняется каждую неделю, он будет полон пассажиров и туристов, направляющихся напрямую в Салалу. Между нашими авиакомпаниями и сегодня ведутся переговоры. Мы запускаем регулярный рейс из Минска в Маскат. Мы надеемся, что это произойдет очень скоро", - выразил уверенность почетный консул Беларуси в Омане.