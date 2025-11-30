Машиностроение, туризм, продовольствие: у Беларуси и Омана много перспектив для сотрудничества

Оман становится для Беларуси опорной точкой в регионе и открывает возможность присутствовать еще глобальнее в странах Африки и Дальнего Востока. О перспективах и развитии белорусско-оманских отношений в интервью "Первому информационному" рассказал почетный консул Беларуси в Омане Абдулла Масуд Хумейд аль-Харти

"Сегодня между двумя странами подписаны меморандумы и соглашения, направленные на развитие экономики, а также отношений и сотрудничества в самых различных областях. Также было достигнуто понимание в видении дорожной карты, для продвижения намеченного мы имеем конкретные договоренности. Что касается продовольственной безопасности, то уже существуют соглашения между компаниями Омана и Минска, стороны обмениваются информацией о возможном сотрудничестве в области производства молочных продуктов. Для продовольственной безопасности мы также можем сотрудничать в области удобрений, которые можно добывать из моря и использовать в косметических и органических целях", - рассказал Абдулла Масуд Хумейд аль-Харти.

Если говорить об использовании всего потенциала моря, также возможен экспорт из Омана в Беларусь различной рыбной продукции и креветок, необходимых для сбыта и закрытия потребностей внутреннего рынка Беларуси, отметил почетный консул.

Парк высоких технологий в прошлом году подписал соглашение с оманской компанией в области IT о сотрудничестве. Сегодня они вместе изучают, какие платформы могут использовать в Омане, чего там еще нет. И это первый опыт компании в области международного сотрудничества.