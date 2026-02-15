3.72 BYN
Масленичная неделя стартует в Беларуси: как будут провожать зиму и встречать весну в Минске
Масленичная неделя стартует в Беларуси. В Минске центральным событием станет народное гуляние "Масленічныя святкі - бліны ды аладкі" около Дворца спорта. Также каждый район белорусской столицы готовит праздничные программы и ярмарки с угощениями.
На площадке около Дворца спорта развернутся главные гуляния. Здесь будут организованы ярмарки. Также уже готовится сцена к выступлению белорусских коллективов. Отметим, что Масленичная неделя делится на две части: узкая Масленица (с понедельника по среду) и широкая (с четверга по воскресенье). Каждому из семи дней соответствует свое обрядовое значение.
Праздничная Масленичная неделя закончится Прощеным воскресеньем
Протоиерей Виктор Никончик, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска: "Пост у нас длится 40 дней. Это самый великий и самый важный пост, к которому готовятся все христиане. И дай Бог, чтобы мы были не просто теми номинальными прихожанами или православными христианами, которые будут по названию, а настоящими, чтобы мы пришли не только освятить куличи и пришли с крашеными яйцами в храм для освящения. Нет, к этому нужно готовиться, потому что любовь ко Христу и вера во Христа требует особой работы над своим сердцем. Поэтому нам и дан этот Великий пост".
В Минском регионе масленичные гуляния пройдут и в Центральном ботаническом саду, а также в Музее народной архитектуры и быта и на других площадках.