Масленичная неделя стартует в Беларуси: как будут провожать зиму и встречать весну в Минске

На площадке около Дворца спорта развернутся главные гуляния. Здесь будут организованы ярмарки. Также уже готовится сцена к выступлению белорусских коллективов. Отметим, что Масленичная неделя делится на две части: узкая Масленица (с понедельника по среду) и широкая (с четверга по воскресенье). Каждому из семи дней соответствует свое обрядовое значение.

Протоиерей Виктор Никончик, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска: "Пост у нас длится 40 дней. Это самый великий и самый важный пост, к которому готовятся все христиане. И дай Бог, чтобы мы были не просто теми номинальными прихожанами или православными христианами, которые будут по названию, а настоящими, чтобы мы пришли не только освятить куличи и пришли с крашеными яйцами в храм для освящения. Нет, к этому нужно готовиться, потому что любовь ко Христу и вера во Христа требует особой работы над своим сердцем. Поэтому нам и дан этот Великий пост".