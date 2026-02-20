Масленица-2026: праздничную программу представит каждый район Минска

Масленица - наша вековая традиция. Она ежегодно собирает семьи, друзей и гостей на яркие народные гулянья. Ведь хлебосольность - наша народная черта. И в эти дни мы провожаем зиму.

Блинная неделя подходит к концу. На протяжении выходных по всей стране - ярмарки и тематические площадки, угощения. В Минске Масленичный марафон подхватит каждый район.

Традиционно главные мероприятия пройдут возле Дворца спорта, где развернется большой двухдневный праздник. Откроет гулянья театрализованная импреза с фольклорными коллективами "Мінская Масленіца вітае, ды на свята запрашае". Ключевой частью программы станет "Маслянічная кухня. Рэцэпты добрага настрою". Гостей встретят семь тематических подворий, каждое из которых посвящено отдельному дню Масленичной недели и традиционному белорусскому угощению. Гулять горожане будут до самого вечера. Уже установлена сцена для выступления заслуженных белорусских коллективов. Эстрадный концерт с современными белорусскими исполнителями "Песні добрага настрою" станет финальным аккордом праздника.