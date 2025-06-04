Мест хватит всем - как происходит зачисление детей в первые классы

В Беларуси меняется процедура зачисления первоклассников школы и гимназии. Выстроена система, которая позволит родителям более информативно отслеживать количество мест в первые классы, определяться с учреждением.

О нововведениях в процедуре зачисления первоклассников в школы и гимназии рассказал замминистра образования Беларуси Александр Кадлубай в "Актуальном интервью".

"Учреждения образования закреплены за микрорайонами, родители могут подавать документы с 12 июня. Если выбирается школа вне микрорайона, заявление подается руководителю учреждения. Ежедневно на сайтах школ обновляется информация о количестве поданных заявлений и свободных местах, что позволяет родителям оценивать свои шансы", - рассказал Александр Кадлубай.

При зачислении в первые классы приоритет имеют дети, закрепленные по микрорайону. Даже если заявление подано поздно, место гарантировано. Оставшиеся места распределяются среди других заявителей в порядке подачи заявлений.

"Для первоклассников главное психологическая готовность к школе, подтвержденная медицинской справкой. Все необходимые навыки ребенок приобретет в школе. Программа первого и второго класса безотметочная, что позволяет комфортно входить в процесс обучения", - отметил замминистра образования.

Александр Кадлубай также подчеркнул, что учреждения образования строятся по мере необходимости, особенно в новых микрорайонах. Сеть школ и детских садов оптимальна, мест хватает всем первоклассникам.