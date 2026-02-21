3.73 BYN
Международный день родного языка: говорим и поем по-белорусски
Наш язык живет в произведениях писателей и в нашей жизни. В течение всей недели по всей стране проходили образовательно-просветительские мероприятия: чтения, конкурсы, диктанты и выставки. Язык звучит в библиотеках, музеях, театрах - там декламируют стихотворения белорусских классиков.
Не забываем разговаривать на родном языке! С таким призывом по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года был основан Международный день родного языка. Ежегодно эта дата посвящена пяти с половиной тысячам языков мира! Охранять языковую самобытность решила и Беларусь.
Белорусский язык делится на старобелорусский и современный, эта условная граница между 19-м и 20-м веком, так называемое время упадка. Именно литературный язык начал формироваться где-то 100 лет назад, и он считается самым молодым среди восточнославянских.
Сегодня белорусский язык знает даже искусственный интеллект. При помощи нейронки уже создают белорусскоязычные песни. Так, главный редактор газеты "Наука" Сергей Дубовик с помощью новых технологий выпускает песни с народным мотивом. Искусственный интеллект создает музыку, делает иллюстрации к клипу и поет по-белорусски.
Интересный факт. В Беларуси диалектный язык богаче литературного. В каждом регионе Синеокой есть свои диалекты, которые и создают богатую языковую сокровищницу. Их изучением и популяризацией сегодня занимается Национальная академия наук. Это доказывает - белорусский язык живет, развивается и расширяется.
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси только за этот год выпустил два тома сборника из серии "Фольклорные клады Беларуси". На авантитуле новые имена авторов-энциклопедистов, которые объехали всю страну, чтобы познакомить читателей с местными обрядами и традициями.