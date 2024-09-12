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Миграционные отстойники и кризис основных прав человека. Сергей Дик о судьбе беженцев в Европе
О том, какая судьба ждет беженцев в миграционных отстойниках, которые активно возводят на деньги европейских налогоплательщиков, в студии "Первого информационного" рассказал член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Дик.
Италия открывает два центра по размещению беженцев, которые стремятся попасть в это государство. Однако, что интересно, эти центры расположены в Албании, а не в Италии, и при этом похожи больше на тюрьмы, чем на общественные центры.
"Проблема миграционного кризиса в Италии возникла чуть более 10 лет тому назад. И притчей во языцех для всех стал итальянский остров Лампедуза, через который в основном идет поток беженцев в Европу", - рассказал аналитик Сергей Дик.
Он привел статистику: в 2023 году более 2 500 человек, которые пытались перебраться в Европу, пропали без вести - утонули, пытаясь пересечь Средиземное море. То есть это проблема не только Италии. Она транзит в том числе. Это проблема всей Европы. "И поэтому существует масса противоречий итальянского правительства с правительством, например, Германии, по поводу приема этих беженцев, их обустройства. Они собираются строить миграционные отстойники не у себя, а именно в Албании. Ну зачем золотому миллиарду у себя создавать точки напряженности, тем более создавать, я не побоюсь сказать этого, концентрационные лагеря", - констатировал Сергей Дик.
Албания является окраиной Европы, поэтому отлично подходит для этих целей.
Так Италия реализует свою миграционную политику. Также Британия заявляла о том, что будет отсылать беженцев непосредственно в африканские страны на передержку. Это уже целая тенденция.
Идет перенос точек напряженности, потому что внутри уже доходит до внутриполитического взрыва.
"Мы же знаем, как Британия, поступала с подданными своего королевства, в том числе с африканскими, здесь нет ничего нового. Все возвращается на круги своя. И поэтому они будут строить, и, я абсолютно убежден, размещать в тех странах, в которых они когда-то проводили колониальную политику", - отметил аналитик и добавил, что Европа всегда относилась к беженцам, будь то из Африки или из Южного Востока, недипломатично.
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