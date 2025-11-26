Мин Аун Хлайн рассказал, пытаются ли деструктивные силы вмешаться в выборы в Мьянме

логотип выборов в мьянме news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5caec236-8190-4cd2-9a1b-e3eed9039935/conversions/7b0e477f-4a60-4169-af81-5483e165768f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5caec236-8190-4cd2-9a1b-e3eed9039935/conversions/7b0e477f-4a60-4169-af81-5483e165768f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5caec236-8190-4cd2-9a1b-e3eed9039935/conversions/7b0e477f-4a60-4169-af81-5483e165768f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5caec236-8190-4cd2-9a1b-e3eed9039935/conversions/7b0e477f-4a60-4169-af81-5483e165768f-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Мьянме скоро пройдут выборы. В интервью "Первому информационному" главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн охарактеризовал ситуацию в стране, рассказал, как подходят в Мьянме к выборам, а также есть ли попытки извне повлиять каким-то образом на них.

Мин Аун Хлайн заявил, что выборы в стране пройдут 28 декабря. Они будут организованы как всеобщие в рамках многопартийной демократической системы. В выборах примут участие в общей сложности 57 партий: 6 партий будут участвовать на общенациональном уровне, а 51 - на региональном. Всего в выборах примут участие около 5 тыс. кандидатов, включая независимых.

В Мьянме прилагают все усилия, чтобы эти выборы прошли свободно и справедливо. Последние были в 2020 году, и они сопровождались серьезными нарушениями и фальсификациями при голосовании. "Мы предпринимали меры для урегулирования этой проблемы, однако окончательно решить ее не удалось. В связи с этим было принято решение ввести чрезвычайное положение и провести новые выборы. Настоящие выборы будут свободными и справедливыми. На предыдущих использовалась система FPTP - система относительного большинства (мажоритарная система)", - отметил главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы.

Однако, по его словам, практика показала, что при доминировании правящей партии возникали определенные тенденции, которые нельзя было назвать полностью демократичными как в парламенте, так и в деятельности правительства. На предстоящих выборах в Мьянме намерены перейти на пропорциональную избирательную смешанную систему (PR-system). В государстве убеждены, что в таком случае представители малых партий и этнических групп также получат возможность быть представленными в парламенте и совместно работать над развитием страны. Именно по этой причине было принято решение внедрить данную систему.

"Следующий важный момент - система голосования. На первых, вторых и третьих выборах мы применяли систему подсчета голосов по среднему показателю, однако тогда было зафиксировано множество случаев фальсификаций, поэтому в этот раз решили использовать Мьянманскую электронную систему голосования (Myanmar Electronic Voting Machine), чтобы предотвратить любые формы подлога или вмешательства. Подчеркнуть, что при использовании этой системы невозможно сфальсифицировать результаты выборов".

Гость интервью добавил, что эта электронная система голосования с технологией touch-and-go, то есть "прикоснулся и проголосовал". Что касается порядка проведения выборов, то международные организации, а также внутренние и зарубежные наблюдатели будут приглашены для участия в наблюдении. Первые выборы состоятся 28 декабря, вторые - 11 января, после чего пройдут третьи.

В Мьянме процесс выборов разделен на три этапа, исходя из текущей ситуации в сфере безопасности. Кроме того, начиная с 2023 года, там официально предоставили право на создание политических партий. В соответствии с действующим законодательством никто не принуждает кого-либо создавать партию. Каждый имеет право заниматься политической деятельностью по своему усмотрению.

"Если же какая-либо группа решит создать партию, то она должна пройти процесс регистрации, в ходе которого будет проверено соответствие ее деятельности закону. Мы не можем произвольно решать, кто может или не может участвовать в выборах. Это определяет закон. Мы будем руководствоваться исключительно правовыми критериями, установленными для участия в выборах. Если бы мы проводили выборы без соблюдения этих требований, это вызвало бы множество вопросов и сомнений", - пояснил он.

Исполняющий обязанности президента Мьянмы заявил, что прошлые выборы стали для страны серьезным уроком, потому сейчас там сосредоточены, чтобы предстоящие выборы прошли действительно свободно и справедливо.

Мин Аун Хлайн сообщил, что некоторые западные страны, в том числе и государства Европейского союза, уже выразили сомнение относительно прозрачности выборов, но, независимо от их заявлений, истину покажет только сам процесс голосования. "Когда выборы состоятся, приезжайте, наблюдайте, убедитесь лично. Я говорю откровенно: увидите - тогда поверите, поэтому я приглашаю всех приходить и посмотреть своими глазами. Со своей стороны правительство делает все возможное, чтобы граждане, обладающие правом голоса, не были лишены этой возможности. Голосовать или не голосовать - личное дело каждого гражданина. Если людям нравится кандидат или партия, они проголосуют, если не нравится - воздержатся", - отметил он.

