Минск принимает эстафету промопроекта "Выбираем студотряд!"
В колледжах и университетах белорусской столицы стартовал республиканский промопроект "Выбираем студотряд!". Его цель - помочь ребятам найти работу по душе, получить первый профессиональный опыт и стать частью большой команды.
Так, в колледже инновационных строительных технологий участники ознакомились с направлениями студотрядов и их возможностями. Бойцы поделились личным опытом и рассказали о самых ярких проектах прошлых лет. Атмосферу дополнили интерактивные площадки и тематические активности.
Каждый желающий мог получить анкету-заявку и пройти онлайн предварительную регистрацию в студотряд.
В дальнейшем для участников движения будут организованы трудовые акции, спортивные соревнования, творческие конкурсы, мастер-классы от лучших отрядов, карьерные форумы, ярмарки вакансий и презентации.