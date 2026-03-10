Минск принимает эстафету промопроекта "Выбираем студотряд!"

В колледжах и университетах белорусской столицы стартовал республиканский промопроект "Выбираем студотряд!". Его цель - помочь ребятам найти работу по душе, получить первый профессиональный опыт и стать частью большой команды.

Так, в колледже инновационных строительных технологий участники ознакомились с направлениями студотрядов и их возможностями. Бойцы поделились личным опытом и рассказали о самых ярких проектах прошлых лет. Атмосферу дополнили интерактивные площадки и тематические активности.

Каждый желающий мог получить анкету-заявку и пройти онлайн предварительную регистрацию в студотряд.