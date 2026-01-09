3.68 BYN
Минск противостоит стихии - как белорусская столица справляется со снежной бурей
В Беларуси второй день хозяйничает снежный циклон "Фрэнсис-Улли", его уже называют дальним родственником "Хавьера" - снежного шторма, который обрушился на страну в 2013 году. Снежный покров в некоторых местах по стране достигает 40 см.
Первый удар стихии приняла Гомельская область, затем снегопад добрался до столицы и других регионов. Синоптики сообщают, что пик циклона пройден, однако снег все еще идет.
Дорожные службы и коммунальщики не прекращают работать в усиленном режиме. В Минске почти 750 спецмашин чистят, собирают, измельчают и вывозят снежную массу.
Циклон уже оставил след в истории огромным количеством снега в Минске. Выпала практически полуторамесячная норма, как сообщают синоптики. Пик циклона уже почти пройден, говорят специалисты Гидрометцентра.
Александр Прокопенко, старший мастер управления "Центр" ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома":
"Мы работаем круглосуточно, но сейчас переведены в усиленный режим. В городе Минске работает более 750 единиц техники, которые привлечены к уборке проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек, а также около 450 уборщиков территории. Работаем усиленно, не сдаем темпы. Главное, чтобы люди могли добраться домой или на рабочие места, чтобы всем было комфортно".
Снег продолжает идти, впереди ждут морозные выходные, поэтому расслабляться не стоит, нужно утепляться, а еще всем вместе объединиться в снежном марафоне и помочь сотрудникам дорожной службы навести в городе идеальную чистоту и порядок.