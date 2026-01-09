Минск противостоит стихии - как белорусская столица справляется со снежной бурей

В Беларуси второй день хозяйничает снежный циклон "Фрэнсис-Улли", его уже называют дальним родственником "Хавьера" - снежного шторма, который обрушился на страну в 2013 году. Снежный покров в некоторых местах по стране достигает 40 см.

Первый удар стихии приняла Гомельская область, затем снегопад добрался до столицы и других регионов. Синоптики сообщают, что пик циклона пройден, однако снег все еще идет.

Дорожные службы и коммунальщики не прекращают работать в усиленном режиме. В Минске почти 750 спецмашин чистят, собирают, измельчают и вывозят снежную массу.

Циклон уже оставил след в истории огромным количеством снега в Минске. Выпала практически полуторамесячная норма, как сообщают синоптики. Пик циклона уже почти пройден, говорят специалисты Гидрометцентра.

Александр Прокопенко, старший мастер управления "Центр" ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома":

"Мы работаем круглосуточно, но сейчас переведены в усиленный режим. В городе Минске работает более 750 единиц техники, которые привлечены к уборке проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек, а также около 450 уборщиков территории. Работаем усиленно, не сдаем темпы. Главное, чтобы люди могли добраться домой или на рабочие места, чтобы всем было комфортно".