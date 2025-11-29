Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Минский метрополитен презентовал новые поезда

Для повышения качества жизни и комфорта жителей Минска в метро на рельсы выйдут новые составы. Их презентовал столичный метрополитен. Курсировать поезда начнут по Автозаводской линии уже в декабре.

Они оборудованы системой автоведения, есть все необходимые электронные помощники для машинистов. Салон оснащен кондиционерами, обогревом, зарядными станциями для мобильных телефонов.

Поезда проходят дополнительные тестирования, обкатку и наладку. До конца года метрополитен закупит еще два аналогичных состава.

