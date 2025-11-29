Минский метрополитен презентовал новые поезда

Для повышения качества жизни и комфорта жителей Минска в метро на рельсы выйдут новые составы. Их презентовал столичный метрополитен. Курсировать поезда начнут по Автозаводской линии уже в декабре.

Они оборудованы системой автоведения, есть все необходимые электронные помощники для машинистов. Салон оснащен кондиционерами, обогревом, зарядными станциями для мобильных телефонов.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b962612f-6e8d-4534-8861-30305062fd9c/conversions/ed4249a5-efa7-4cef-8ca4-ee2c59fb1661-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b962612f-6e8d-4534-8861-30305062fd9c/conversions/ed4249a5-efa7-4cef-8ca4-ee2c59fb1661-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b962612f-6e8d-4534-8861-30305062fd9c/conversions/ed4249a5-efa7-4cef-8ca4-ee2c59fb1661-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b962612f-6e8d-4534-8861-30305062fd9c/conversions/ed4249a5-efa7-4cef-8ca4-ee2c59fb1661-xl-___webp_1920.webp 1920w