3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Минский метрополитен презентовал новые поезда
Автор:Редакция news.by
Для повышения качества жизни и комфорта жителей Минска в метро на рельсы выйдут новые составы. Их презентовал столичный метрополитен. Курсировать поезда начнут по Автозаводской линии уже в декабре.
Они оборудованы системой автоведения, есть все необходимые электронные помощники для машинистов. Салон оснащен кондиционерами, обогревом, зарядными станциями для мобильных телефонов.
Поезда проходят дополнительные тестирования, обкатку и наладку. До конца года метрополитен закупит еще два аналогичных состава.