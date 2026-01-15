Минский планетарий ждет масштабная модернизация

Современная конструкция с вращением на 360 градусов и специальными створками для наблюдений. Это главные изменения, которые ждут Минский планетарий в парке Горького после масштабной модернизации.



Также строители усилят несущие колонны и зальют монолитный пояс, который станет надежной опорой для нового сложного оборудования. Закончить апгрейд планируют в течение полугода.

Александр Микулич, заведующий Минским планетарием: "Замена проекционной техники и перепланировка некоторых помещений позволят минчанам и гостям столицы насладиться качественным звездным небом в обновленном планетарии. Планируется установить как современное цифровое, так и оптико-механическое оборудование. Это новый шаг вперед. Привычный внешний облик планетария мы стараемся сохранить".