Минский планетарий ждет масштабная модернизация
Современная конструкция с вращением на 360 градусов и специальными створками для наблюдений. Это главные изменения, которые ждут Минский планетарий в парке Горького после масштабной модернизации.
Также строители усилят несущие колонны и зальют монолитный пояс, который станет надежной опорой для нового сложного оборудования. Закончить апгрейд планируют в течение полугода.
Александр Микулич, заведующий Минским планетарием: "Замена проекционной техники и перепланировка некоторых помещений позволят минчанам и гостям столицы насладиться качественным звездным небом в обновленном планетарии. Планируется установить как современное цифровое, так и оптико-механическое оборудование. Это новый шаг вперед. Привычный внешний облик планетария мы стараемся сохранить".
Помещение обсерватории - памятник архитектуры позднего модернизма, возведено в 1967 году. Цилиндрическая постройка высотой 12 м долгие годы служила минчанам и гостям города своеобразным "окном во Вселенную". На верхнем уровне был установлен редкий телескоп, его временно увезли до окончания реконструкции.