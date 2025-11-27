3.71 BYN
Минский зоопарк перешел на зимний режим
Минский зоопарк готов к зиме и холодам - теплолюбивые животные переехали в помещения с обогревом. Некоторые обитатели зоосада меняют окраску и оперение. Изменился и рацион животных, он стал более калорийным. В дополнение к еде добавляют витаминный микс - сезонные овощи и фрукты.
Работники зоопарка проверяют температуру в вольерах - не должно быть ниже плюс 18 градусов. До весны наблюдать за жизнью мангустов, обезьян, сурикатов, павлинов и других животных получится только через стекло.
Ксения Лазовская, культорганизатор Минского зоопарка:
"Зоопарк полностью готов к зиме, все теплолюбивые животные переехали в теплые вольеры, а животные, которые не нуждаются в переезде, просто поменяли свои летние наряды на шубки. Также изменены рационы в пользу увеличения калорийности, добавляется витамин D в рацион в качестве препарата, разработанного специалистами, и в качестве рыбьего жира".
На зимний сон в искусственную берлогу уже отправился и бурый медведь Тристан, а вот его соседка Нюра все еще активничает и спать в ближайшее время не планирует.