Минскому областному институту развития образования - 85 лет
Поддержка педагогов на профессиональном пути и современные проекты для обучения школьников. Минскому областному институту развития образования - 85 лет.
Основная задача учреждения - повышать качество обучения в школах, гимназиях и колледжах регионов. В течение всего года проводятся мастер-классы и семинары для педагогов, исследовательские конкурсы для школьников. За преданность профессии были награждены лучшие работники.
Минский областной институт усовершенствования учителей был открыт в 1940 году. За эти годы учреждение внесло большой вклад в развитие образования Минской области. Школьники открыли для себя предпринимательство и финансовую грамотность, стали проводиться профильные фестивали инженерных, педагогических классов, расширилось сотрудничество между школами, колледжами и университетами.