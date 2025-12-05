Поддержка педагогов на профессиональном пути и современные проекты для обучения школьников. Минскому областному институту развития образования - 85 лет.

Основная задача учреждения - повышать качество обучения в школах, гимназиях и колледжах регионов. В течение всего года проводятся мастер-классы и семинары для педагогов, исследовательские конкурсы для школьников. За преданность профессии были награждены лучшие работники.

