Минсвязи о роуминге в России: белорусы больше не будут ждать 24 часа для доступа к интернету

Возможность разблокировки белорусских сим-карт сразу при въезде в Россию обеспечат до конца года. Белорусам не нужно будет ждать сутки, чтобы получить доступ к интернету в роуминге в России.





Заседание группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства в Минске

Об этом заявили в Минсвязи Беларуси по итогам заседания группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства (оно прошло в Минске.) Три из четырех крупнейших российских операторов фактически уже внедрили эти услуги - тестирование всех процессов завершено. До конца декабря вопрос будет решен.



Сейчас в России на финише проходят испытания нового способа проверки абонентов - капча. Он позволяет подтвердить, что номером пользуется реальный человек. Беларусь обсудила с российской стороной подключение наших граждан к этой системе сразу после ее полной готовности.

Павел Ткач, первый замминистра связи и информатизации Беларуси: "По приезду на территорию Российской Федерации будет приходить смс-сообщение со ссылкой на определенный ресурс, который будет открываться. В переходе на эту ссылку будет капча. Чаще всего это картинка с набором цифр, которые на каком-то цветном фоне, разноцветные цифры. Надо их ввести в специальное поле, нажать ввод. Если оно все правильно соответствует, то услуги связи полностью восстанавливаются. Уже в настоящее время в режиме тестирования у нас есть положительные факты того, что это уже работает. Просто еще пока не на сети всех операторов".