Митинг-реквием на Острове Мужества и Скорби: память погибших в Афганистане почтили в Минске

Вывод советских войск из Афганистана закончился 37 лет назад. 15 февраля 1989 года последние бронетранспортеры переправились по мосту Дружбы через реку Амударья. Митинг-реквием состоялся сегодня на Острове Мужества и Скорби в Минске.

Сегодня у Острова Мужества и Скорби в Минске многолюдно. Руководство всех ведомств, силовой блок, участники тех событий и обычные граждане несут цветы к памятнику в честь скорби и памяти тех событий.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси: "Сегодня мир не стал проще. Сегодня геополитическая обстановка настолько сложна. Сегодня мир стоит на грани войны. Сегодня более 60 конфликтов в разных уголках мира различной интенсивности проходят. Самые горячие конфликты, конечно, рядом с нами, на территории Украины. И мы не хотим, белорусский народ не хочет, чтобы повторились те события".

Около 620 тысяч советских граждан прошли войну в Афганистане. Среди них - почти 30 тысяч белорусов. Свыше 770 из них так и не вернулись домой.

15 февраля 1989 года последний солдат перешел мост Дружбы, который соединял СССР и Афганистан. Так завершился вывод советского контингента из страны, где война длилась более 9 лет. Среди воинов-интернационалистов были сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД, которые выполняли свой долг, проявляя стойкость, мужество и героизм.