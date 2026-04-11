Митинг-реквием в память о жертвах нацизма состоялся у мемориала "Дети мира - детям войны" в Могилеве
Автор:Редакция news.by
У памятника собрались представителей общественных объединений, ветераны, прозвучали воспоминания тех, кто перенес ужасы войны
В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в Могилеве почтили минутой молчания жертв нацизма.
У памятника "Дети мира - детям войны" митинг собрал представителей общественных объединений, ветеранов.
Не допустить повторения - главная просьба, которая звучала из уст тех, кто на себе испытал ужасы войны и фашистских концлагерей.