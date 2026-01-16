3.71 BYN
Митрополичья елка в Большом театре - в Минске собрались священнослужители со всей страны
Оперное звучание добавилось в святочные дни. Сегодня в Большом театре Беларуси прошла Рождественская Митрополичья елка. Ее участниками стали более сотни семей священнослужителей со всей республики.
Уже второй год инициатива проходит в Большом театре Беларуси. В этом году давали жемчужину белорусской оперы "Сказку о царе Салтане" Римского-Корсакова в постановке Анны Моторной. Встретиться со священнослужителями и благословить каждого приехал и предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
"Важно юного зрителя со всех уголков нашей страны приобщать к высокому искусству. Тысяча человек - это только малая часть всех желающих, которые хотели бы здесь побывать, посмотреть и саму постановку, и то, что будет предшествовать ей. Такое мероприятие объединяет и всех в одной семье и семьи, которые давно не виделись, которые живут в разных уголках нашей страны. Сегодняшний семейный праздник объединил многих".
Александр Бычик, клирик прихода храма Святых благоверных Петра и Февронии Муромских в г. Бресте:
"Много семей священнослужителей и тех, кто участвует в социальных проектах епархии, собрались в эти дни Рождества Христова. И очень приятно, что много знакомых, что даже несмотря на большой мороз, собрались люди с детками".
Организаторами выступило Братство в честь святого апостола Иоанна Богослова Минской епархии.