Митрополичья елка в Большом театре - в Минске собрались священнослужители со всей страны

Оперное звучание добавилось в святочные дни. Сегодня в Большом театре Беларуси прошла Рождественская Митрополичья елка. Ее участниками стали более сотни семей священнослужителей со всей республики.

Уже второй год инициатива проходит в Большом театре Беларуси. В этом году давали жемчужину белорусской оперы "Сказку о царе Салтане" Римского-Корсакова в постановке Анны Моторной. Встретиться со священнослужителями и благословить каждого приехал и предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6503ecb-bdde-4a8a-aa1f-ff13315ad2d6/conversions/9715de27-a0c0-441d-9213-0a0ec22eae73-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6503ecb-bdde-4a8a-aa1f-ff13315ad2d6/conversions/9715de27-a0c0-441d-9213-0a0ec22eae73-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6503ecb-bdde-4a8a-aa1f-ff13315ad2d6/conversions/9715de27-a0c0-441d-9213-0a0ec22eae73-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6503ecb-bdde-4a8a-aa1f-ff13315ad2d6/conversions/9715de27-a0c0-441d-9213-0a0ec22eae73-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

"Важно юного зрителя со всех уголков нашей страны приобщать к высокому искусству. Тысяча человек - это только малая часть всех желающих, которые хотели бы здесь побывать, посмотреть и саму постановку, и то, что будет предшествовать ей. Такое мероприятие объединяет и всех в одной семье и семьи, которые давно не виделись, которые живут в разных уголках нашей страны. Сегодняшний семейный праздник объединил многих".

Александр Бычик, клирик прихода храма Святых благоверных Петра и Февронии Муромских в г. Бресте:

"Много семей священнослужителей и тех, кто участвует в социальных проектах епархии, собрались в эти дни Рождества Христова. И очень приятно, что много знакомых, что даже несмотря на большой мороз, собрались люди с детками".

Организаторами выступило Братство в честь святого апостола Иоанна Богослова Минской епархии.