Модернизация Минского планетария: новый купол для обсерватории доставили в столицу

Новый купол для обсерватории Минского планетария доставили в Минск. Конструкцию сделали в Москве, привезли в разобранном виде и собрали уже на месте. Теперь строители готовят опору для его установки.

Это часть масштабной модернизации планетария в парке Горького. Уже завершено усиление конструкций здания, монтируют лестницы, в скором времени установят витражи.

Александр Микулич, заведующий Минским планетарием:

"Проектом предусмотрено полное техническое переоснащение объектов, уже приехал новый купол для обсерватории. Также сейчас идут закупки дорогостоящего оборудования для планетария".