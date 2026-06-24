Могилев ярко встретил участников "Поезда Памяти - 2026"

Белорусский город Могилев - это третья точка на карте для участников "Поезда Памяти". Символично, что в Могилев участники приехали 24 июня. Именно в этот день в 1945-ом году в Москве состоялся легендарный Парад Победы.







Одной из самых важных точек могилевского маршрута для участников экспресса стал мемориальный комплекс "Буйничское поле". Именно здесь летом 1941 года защитники города 23 дня сдерживали наступление фашистов.