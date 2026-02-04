"Могут абсолютно все" - как белорусские женщины покоряют космос и собирают БелАЗы

В этом репортаже расскажем о белорусских женщинах из абсолютно разных сфер, которые в них и для Беларуси в целом уже очень много сделали.

Они успевают собирать БелАЗы, летать в космос, делать трансплантации, ставить рекорды, снимать рейтинговые телевизионные проекты, отвечать за урожай и служить в Вооруженных Силах, а еще быть мамой, женой, дочкой, сестрой.

Пресс-атташе министра обороны Беларуси Наталья Гаврусик

Несмотря на то, что Наталья Гаврусик является пресс-атташе одного из самых заметных в военной сфере фигур (министра обороны Беларуси), как и все люди в погонах, интервью не по теме она дает не так часто, поэтому это действительно можно считать эксклюзивом.

"Я не тот человек, который ищет, где будет спокойнее, где можно посидеть, передохнуть. Это неинтересно. Мне больше по душе, где есть постоянные вызовы, на которые нужно реагировать, и тут либо получается, либо нет. Министр обороны недавно на одном из совещаний вспомнил цитату: "Сложные времена рождают сильных людей", - рассказала о себе Наталья Гаврусик.

Наталья Гаврусик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c25ff771-7a95-4194-b92d-ea5865c4f0eb/conversions/5c228ddc-11a0-4e22-9705-023ff401b5ce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c25ff771-7a95-4194-b92d-ea5865c4f0eb/conversions/5c228ddc-11a0-4e22-9705-023ff401b5ce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c25ff771-7a95-4194-b92d-ea5865c4f0eb/conversions/5c228ddc-11a0-4e22-9705-023ff401b5ce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c25ff771-7a95-4194-b92d-ea5865c4f0eb/conversions/5c228ddc-11a0-4e22-9705-023ff401b5ce-xl-___webp_1920.webp 1920w Наталья Гаврусик

Нынешний статус дался ей нелегко, потому что начинала Наталья как журналист, а потом подписала контракт с Вооруженными Силами, прошла весь путь от рядового до подполковника. А еще она мама, которая недавно вышла из декрета.

Врач-хирург МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Елена Авдей

Вторая героиня - Елена Авдей. Ее личная история - это история уникального опыта в белорусской медицине. Елена была в команде хирургов, которые провели первую трансплантацию печени 18 лет назад, тогда это было из разряда невозможного.

Елена Авдей:

"Врачей было более 20 человек. За операционным столом стояли четыре. Оператор, теперешний директор МНПЦ Олег Руммо, и еще три ассистента, группа анестезиологов. Конечно, каждый из нас надеялся на победу. Мы не допускали другого варианта, потому как очень плотно к этому шли последние два года. Мы работали день и ночь. Когда ничего нет, и вдруг включается орган в кровоток, и человек, который должен был умереть в течение месяцев или годов, приходит в себя, разговаривает, живет… Это было похоже на очень большое чудо".

Елена Авдей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7fbd9ed-c886-41de-9a84-a4f19fe8d550/conversions/79debc38-f5e4-4230-a9ca-dcf41c553191-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7fbd9ed-c886-41de-9a84-a4f19fe8d550/conversions/79debc38-f5e4-4230-a9ca-dcf41c553191-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7fbd9ed-c886-41de-9a84-a4f19fe8d550/conversions/79debc38-f5e4-4230-a9ca-dcf41c553191-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7fbd9ed-c886-41de-9a84-a4f19fe8d550/conversions/79debc38-f5e4-4230-a9ca-dcf41c553191-xl-___webp_1920.webp 1920w Елена Авдей

Сама женщина из династии врачей. Портрет отца висит в коридорах МНПЦ. Это была его профессиональная мечта, чтобы в Беларуси проводились пересадки органов. И именно дочь стала тем человеком, кто смог это сделать.

У врачей тогда ничего не было - ни листа ожидания, ни трансплант-координации. Пересадка печени, почки, костного мозга, органов и тканей, клеточные технологии - все это стало возможно в Беларуси благодаря тому, что была выполнена та первая трансплантация.

Генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Ольга Шлягер

Ольга Шлягер уверена, что телевидение - та сфера, где каждый человек имеет значение, в ней важна команда. Например, тот же ведущий, звукорежиссер, режиссер, оператор не сможет работать самостоятельно.

Если вы вдруг по каким-то причинам до сих пор не знали, кто стоит за самыми масштабными телевизионными проектами в стране, то это Ольга Шлягер. Благодаря ей по пятницам выходит "Фактор. BY", "Фактор. BY 60+", а еще в 2026 году добавится и "Фактор. BY. Дети"; по субботам выходит программа "Добрый вечер", а кроме этого и все новогодние огоньки.

Ольга Шлягер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4357249e-ae83-488f-916e-c2fba8c760fa/conversions/c8da53d9-68f6-4fc3-b4b0-099d24ed8c08-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4357249e-ae83-488f-916e-c2fba8c760fa/conversions/c8da53d9-68f6-4fc3-b4b0-099d24ed8c08-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4357249e-ae83-488f-916e-c2fba8c760fa/conversions/c8da53d9-68f6-4fc3-b4b0-099d24ed8c08-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4357249e-ae83-488f-916e-c2fba8c760fa/conversions/c8da53d9-68f6-4fc3-b4b0-099d24ed8c08-xl-___webp_1920.webp 1920w Ольга Шлягер

Кроме того, Ольга Шлягер является членом жюри международного конкурса "Интервидение", а начинала она свою карьеру в Могилеве, после покорила Минск, была ведущей программы "Времечко" и вела "Золотой Шлягер". Кстати, Шлягер - это настоящая фамилия женщины, которую она передала сыну.

Завотделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию Ядвига Пилюк

Ядвига Пилюк увлеченно может рассказывать о рапсе часами. Это дело ее жизни, которому она посвятила малого 40 лет.

Ядвига Пилюк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb995983-85aa-420d-9ad7-c383be53c284/conversions/74b774ab-29ef-4c6a-8c2f-b99ea76818a2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb995983-85aa-420d-9ad7-c383be53c284/conversions/74b774ab-29ef-4c6a-8c2f-b99ea76818a2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb995983-85aa-420d-9ad7-c383be53c284/conversions/74b774ab-29ef-4c6a-8c2f-b99ea76818a2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb995983-85aa-420d-9ad7-c383be53c284/conversions/74b774ab-29ef-4c6a-8c2f-b99ea76818a2-xl-___webp_1920.webp 1920w Ядвига Пилюк

"У себя мы испытали 180 вариантов ярового и 250 озимого рапса. А вообще, в 2025 году мы изучили 1120 гибридов, лучшие из них уже выбрали. Нам времени мало осталось, потому что к 2030-му мы должны иметь гибриды, которые займут свое место", - поделилась завотделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию.

Неудивительно, что Ядвига Эдвардовна пошла именно в эту профессию - по семейной линии целая плеяда кандидатов наук, да и сама профессор. Вместе с командой за последние годы она создала около 30 сортов озимого и ярового рапса.

Космонавт, Герой Беларуси Марина Василевская

Эту девушку знает без преувеличения вся Беларусь. К Марине Василевской слова пришла в 34 года, когда она в составе команды Олега Новицкого и американской астронавтки Трейси Дайсон полетела в космос.

В прошлом она была бортпроводником, в настоящем - зампредседателя Белорусского фонда мира, Герой Беларуси и первая женщина-космонавт в суверенной Беларуси. На МКС Марина провела серию экспериментов, которые разработали белорусские ученые в области биотехнологий и съемок Земли. И если говорить, в чем состоит героизм, так это в том, что космонавты выдерживают нечеловеческие нагрузки.

Марина Василевская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04638b5b-79ab-449c-b028-18b810bdfb2e/conversions/6a067d8f-50ef-4a2c-8250-89e0628b037c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04638b5b-79ab-449c-b028-18b810bdfb2e/conversions/6a067d8f-50ef-4a2c-8250-89e0628b037c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04638b5b-79ab-449c-b028-18b810bdfb2e/conversions/6a067d8f-50ef-4a2c-8250-89e0628b037c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04638b5b-79ab-449c-b028-18b810bdfb2e/conversions/6a067d8f-50ef-4a2c-8250-89e0628b037c-xl-___webp_1920.webp 1920w Марина Василевская

"Тяжелым исследованием была центрифуга, где отрабатывали до 8 единиц, то есть это собственный вес, умноженный на 8, который давит на грудь, потому что идет перегрузка груди и спины. И в этот момент еще нужно выполнять определенные задачи, которые были поставлены медиками", - рассказала белорусская космонавтка.

Оператор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-холдинг" Елена Демьянович

Елена Демьянович - оператор станков с программным управлением. Получить эту профессию было для нее мечтой. К слову, такими технологиями на "БЕЛАЗе" владеют 200 человек, из которых всего 23 - девушки.

"Честно сказать, были моменты, когда хотелось все бросить и сказать, что это не мое. Потом как-то привыкла, втянулась в эту работу. Знала, что мне это надо, ведь куда я пойду, лучше остаться здесь и сдать на разряд", - отметила героиня репортажа.

Елена Демьянович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8d4b5d3-c3a6-4e6c-95cf-2cdd2b79d3b1/conversions/ea3072b8-a38b-4cbf-bae7-3de58ae5b652-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8d4b5d3-c3a6-4e6c-95cf-2cdd2b79d3b1/conversions/ea3072b8-a38b-4cbf-bae7-3de58ae5b652-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8d4b5d3-c3a6-4e6c-95cf-2cdd2b79d3b1/conversions/ea3072b8-a38b-4cbf-bae7-3de58ae5b652-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8d4b5d3-c3a6-4e6c-95cf-2cdd2b79d3b1/conversions/ea3072b8-a38b-4cbf-bae7-3de58ae5b652-xl-___webp_1920.webp 1920w Елена Демьянович

Когда она закончила школу, то пошла устраиваться на завод, однако тогда девушке сказали, что вакансий нет. Недолго думая, она обратилась в отдел занятости, где ей предложили работу в больнице в реанимации. Елена Демьянович не побоялась и устроилась туда работать, позже пришлось поработать и в школе, но в итоге женщина опять вернулась на завод. И так Елена работает уже почти 30 лет. Кстати, на заводе встретила и свою любовь - муж работает слесарем-инструментальщиком.

Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону Анна Сола

Белорусскую биатлонистку Анну Соло можно встретить пока не в Раубичах, а в тренажерном зале (выносливости спортсмена в принципе можно позавидовать, не говоря о скорости, а у Ани одна из самых высоких в мире).

"Находишь новые мотивации, какие-то новые эмоции для тренировок. Неважно, где будешь выступать, ты будешь бежать на пределе своих возможностей", - уверена спортсменка.

Анна Сола news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c797520a-9550-434a-bcbe-777e566f7754/conversions/948fc22f-fdb8-40eb-810d-da2feefced1b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c797520a-9550-434a-bcbe-777e566f7754/conversions/948fc22f-fdb8-40eb-810d-da2feefced1b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c797520a-9550-434a-bcbe-777e566f7754/conversions/948fc22f-fdb8-40eb-810d-da2feefced1b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c797520a-9550-434a-bcbe-777e566f7754/conversions/948fc22f-fdb8-40eb-810d-da2feefced1b-xl-___webp_1920.webp 1920w Анна Сола

А теперь представьте, что Аня еще мама дочки Миры, которой недавно исполнилась три года. Они занимаются теперь спортом вместе. Возможно, в будущем девочка пойдет по стопам матери или будет спортивным журналистом - ее уж очень заинтересовал микрофон телеканала "Первый информационный".

И правда, семья и близкие очень мотивируют не столько на результат, сколько помогают никогда не сдаваться. Сегодня успехи белорусских дам отмечают на самом высоком уровне. Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины.

Ольга Шлягер: "Не секрет, что я в силу должности могла бы знать, что было в новогоднем поздравлении Президента, но я смотрела его как обычный зритель, за новогодним столом. Были намеки, что будет сюрприз, но это оказалось безумно приятно".

Анна Сола: "Самые красивые девушки живут в Беларуси. Они трудолюбивые, терпеливые и грациозные".

Марина Василевская: "Последние сутки в космосе мы должны были спускаться на Землю. Я сделала свою работу немного раньше, поэтому попросила у ребят пылесос и тряпочки, потому что на станции у нас было грязновато. Ребята сидели в невесомости, смотрели на эту прекрасную картину, но зато я с чистой совестью летела на Землю, что оставила порядок".

Елена Авдей: "Белорусские женщины могут абсолютно все. Две трети команды, которая проводила операцию по пересадке печени и перед этим работала на возможность осуществления этого проекта, - составляли женщины".

В материале мы привели лишь несколько примеров историй тех женщин, которые каждый день делают что-то важное для Беларуси, но их гораздо больше, а если быть точнее, то 5 млн.

Откуда у белорусских женщин берется сила строить карьеру и быть матерью и женой. Почему объявление 2026-го Годом белорусской женщины - признание ее трудолюбия и стойкости. Подробнее смотрите в специальном репортаже.