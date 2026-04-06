Мокрый снег выпал в Беларуси

Мокрый снег, как и прогнозировали синоптики, 6 апреля выпал в Беларуси. В Барановичах был и град.

7 апреля страна окажется во власти холодной воздушной массы, поступающей с Балтийского моря, а также системы атмосферных фронтов. Где-то выпадет дождь, где-то мокрый снег. По югу страны возможны грозы.

Ночью столбик термометра опустится до нуля, днем - от 3 до 9 тепла. В прогнозе и сильный ветер - местами до 20 метров в секунду.

