3.72 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Мокрый снег выпал в Беларуси
Автор:Редакция news.by
Мокрый снег, как и прогнозировали синоптики, 6 апреля выпал в Беларуси. В Барановичах был и град.
7 апреля страна окажется во власти холодной воздушной массы, поступающей с Балтийского моря, а также системы атмосферных фронтов. Где-то выпадет дождь, где-то мокрый снег. По югу страны возможны грозы.
Ночью столбик термометра опустится до нуля, днем - от 3 до 9 тепла. В прогнозе и сильный ветер - местами до 20 метров в секунду.