Мороз в 30 градусов: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 15 января

Арктический холод и мороз в 30 градусов. Оранжевый уровень опасности объявлен на четверг, 15 января, в Беларуси. Синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры. Ночью по восточной половине Беларуси минимальная температура воздуха составит -30 градусов.



Днем ожидается от -12 до -18. Будет преимущественно без осадков, лишь в ночное время возможен снег. На дорогах гололед. Утром туман. Для января такой характер погоды на 7-13 градусов ниже климатической нормы.

Виктория Матвеенко, ведущий инженер-синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии: "15 января преимущественно в западных и центральных районах прогнозируется снег, слабая метель, усиление южного ветра по району до 14 м/с. В ночные часы по Брестской и Гродненской областям местами сильный снег. Температура воздуха ночью составит от -6 по западу до -20 по востоку. При этом в восточных регионах в ночные часы возможно понижение температуры до 26 -30 градусов мороза".