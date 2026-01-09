Морозные подробности - как циклон встретили белорусы и что помогает в борьбе со стихией

Утро 9 января для большинства минчан началось с непростого квеста. Во многих регионах на помощь автомобилистам приходили спасатели. Общественный и железнодорожный транспорт приходил с задержками. Но жители страны не отчаивались и даже успевали делиться снежным контентом в соцсетях.

Белорусы с самого утра пятницы искали выходы из заснеженных лабиринтов, высота которых буквально доходила до середины туловища. Но каждый использовал свои методы, чтобы добраться до определенной точки.

Для многих жителей Минска главной транспортной артерией стало метро - отсюда и большая загруженность, чем обычно. Нашлись и те, кто не испугался высокого спроса на такси. Поэтому водители также были в боевой готовности.

Помогали справиться с разгулом стихии добрые сердца белорусов и готовность подставить плечо. Студенты, активисты, простые жители расчищали дворы и прилегающие территории. Они устроили настоящий флешмоб взаимопомощи.

Такие зимние условия внесли корректировки в график общественного и ж/д транспорта. Больше всего прослеживались перебои в движении троллейбусов. Кроме того, особые негласные правила "без обгона" действовали на тротуарах.

Такой лютый вихрь посещает Беларусь не впервые. Циклон "Кирилл" в 2007-м: 47 погибших по Европе, в нашей стране обесточивание сотен тысяч домов, транспортный коллапс, но обошлось без жертв. "Хавьер" в 2013-м парализовал Беларусь на двое суток. В деревнях снега было по самые крыши.

Сегодня техника работает 24/7 и в регионах. Коммунальные службы трудятся в круглосуточном режиме. Ведется постоянный мониторинг улично-дорожной сети. Для уборки выделяют бесплатный инвентарь.

Андрей Ромашко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/253b55c3-e0a6-4213-bf45-775fd8b2ffd9/conversions/556f1fb6-2ae0-4868-a142-05c542e07f96-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/253b55c3-e0a6-4213-bf45-775fd8b2ffd9/conversions/556f1fb6-2ae0-4868-a142-05c542e07f96-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/253b55c3-e0a6-4213-bf45-775fd8b2ffd9/conversions/556f1fb6-2ae0-4868-a142-05c542e07f96-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/253b55c3-e0a6-4213-bf45-775fd8b2ffd9/conversions/556f1fb6-2ae0-4868-a142-05c542e07f96-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Ромашко, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

"Ежедневно задействовано более 3 тыс. единиц техники и более 6 тыс. человек для ручной уборки территорий населенных пунктов от снега".

Режим повышенной готовности есть и в энергоснабжающих организациях. Например, ликвидированы ночные перебои более чем в 80 населенных пунктах Минской области. На контроле ситуация по стране.

Денис Ковалев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b350fca-5c77-4bac-ac40-295e3a1f80c0/conversions/b6c1288c-9b87-4f93-8842-ae51425429ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b350fca-5c77-4bac-ac40-295e3a1f80c0/conversions/b6c1288c-9b87-4f93-8842-ae51425429ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b350fca-5c77-4bac-ac40-295e3a1f80c0/conversions/b6c1288c-9b87-4f93-8842-ae51425429ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b350fca-5c77-4bac-ac40-295e3a1f80c0/conversions/b6c1288c-9b87-4f93-8842-ae51425429ed-xl-___webp_1920.webp 1920w

Денис Ковалев, заместитель гендиректора ГПО "Белэнерго":

"Мы заблаговременно ввели режим повышенной готовности в энергосистеме. Были мобилизованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, передвижные источники генерации".

Марина Лукша news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43ac5ce5-4b71-480e-8d79-1034e69bc520/conversions/d43b4c4c-065a-4bec-9bd9-30061fa09008-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43ac5ce5-4b71-480e-8d79-1034e69bc520/conversions/d43b4c4c-065a-4bec-9bd9-30061fa09008-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43ac5ce5-4b71-480e-8d79-1034e69bc520/conversions/d43b4c4c-065a-4bec-9bd9-30061fa09008-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43ac5ce5-4b71-480e-8d79-1034e69bc520/conversions/d43b4c4c-065a-4bec-9bd9-30061fa09008-xl-___webp_1920.webp 1920w

Марина Лукша, замначальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

"На следующей неделе мы будем находиться в области повышенного атмосферного давления, поэтому количество осадков уменьшится, они примут локальный и кратковременный характер. Но за счет прояснений и адвекции холодной воздушной массы ожидаем в отдельные дни очень морозную погоду".