Морозы до -30° С: антициклон "Даниэль" принесет в Беларусь суровые испытания

Суровые морозы вновь накрыли Беларусь. Осадки постепенно прекратятся, также усилится порывистый восточный ветер. Суровый минус ожидается и в начале новой недели - местами по Беларуси до минус 30 градусов. 30 января объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололедицы. В столице в выходные перепады температуры приведут к образованию гололеда, измороси и слабого тумана.

Алексей Макаров, инженер-синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии: "В ближайшие дни погодные условия будет определять холодный арктический антициклон "Даниэль" с центром на Финляндии. В связи с этим по Минску осадков не ожидается. Сохранится на отдельных участках дорог гололедица, местами слабый туман и гололед. Температура воздуха 31 января ночью минус 21-23, днем минус 13-15 градусов. На 1 февраля объявлен оранжевый уровень опасности".