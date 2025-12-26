3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Муравейко: Время развертывания комплекса "Орешник" - считанные минуты
Время развертывания комплекса "Орешник" - считанные минуты. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко, сообщает БЕЛТА.
"Нахождение или несение боевого дежурства - достаточно комплексное понятие. Да, действительно, комплекс "Орешник" находится у нас на территории, определены районы его боевого патрулирования, проходит слаживание боевых расчетов и привязка к координатам для того, чтобы можно было осуществлять его развертывание и применение. Все эти мероприятия составляют собой комплекс работ по сокращению срока пуска боевой ракеты. Поэтому заступление на боевое дежурство - это ничто иное, как приведение комплекса в высшую степень готовности и содержание его в готовности к применению для выполнения тех задач, которые будут на него возложены", - отметил он.
Каков тайминг развертывания комплекса? "Он бывает различный, зависит от степени готовности, от других элементов, но это считанные минуты, весьма быстро", - подчеркнул Павел Муравейко.
При этом он отметил, что современное вооружение, конечно, играет весомую роль для в состоянии военной мощи государства, но главным элементом, который обеспечивает стабильность и безопасность, является белорусский народ.
/Будет дополнено/.