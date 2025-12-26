Муравейко: Время развертывания комплекса "Орешник" - считанные минуты

"Нахождение или несение боевого дежурства - достаточно комплексное понятие. Да, действительно, комплекс "Орешник" находится у нас на территории, определены районы его боевого патрулирования, проходит слаживание боевых расчетов и привязка к координатам для того, чтобы можно было осуществлять его развертывание и применение. Все эти мероприятия составляют собой комплекс работ по сокращению срока пуска боевой ракеты. Поэтому заступление на боевое дежурство - это ничто иное, как приведение комплекса в высшую степень готовности и содержание его в готовности к применению для выполнения тех задач, которые будут на него возложены", - отметил он.