3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
"Мы мирные люди, но бронепоезд с "Орешником" - на запасном пути": комментарий об интервью Лукашенко
Автор:Редакция news.by
Своими впечатлениями об интервью нашего Президента поделился эксперт.
Олег Лушников, глава Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, председатель Евразийского движения России:
"Александр Григорьевич Лукашенко вполне справедливо говорит, что мы мирные люди, но наш бронепоезд с "Орешником" и другими средствами серьезного ответа стоит на запасном пути. Безусловно, ни Россия, ни Беларусь нападать ни на кого не собираются, но отстаивать свои интересы, свои границы будут максимально жестко. И, как известно, если к доброму слову добавить еще вооруженных аргументов, то к тебе начинают относиться более серьезно и прислушиваться".