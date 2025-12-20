Мысливец: На вершине ценностей белорусов - здоровье, семья и дети

У Беларуси существуют очень мощные установки на традиционные ценности. На вершине ценностей - здоровье, семья и дети. Об этом рассказал директор Института социологии НАН Беларуси и делегат Всебелорусского народного собрания Николай Мысливец.

"Беларусь - замечательная страна, - уверен он. - У нас благоприятная для жизни экология: замечательные реки, леса, озера. В Беларуси красиво. И у нас есть все для того, чтобы наша страна успешно выполняла те планы, которые определены принятым планом социально-экономического развития на ближайшие пятилетия".

Однако есть вопрос трудовых ресурсов, обозначил задачу директор Института социологии НАН Беларуси. "Квалифицированные компетентные кадры очень востребованы. Откуда они берутся? Это вчерашние школьники, вчерашние выпускники. У нас есть внутренние источники пополнения трудовых ресурсов. Мы приветствуем и тех, кто приезжает из-за рубежа и готов работать, готов сохранять и укреплять мир, порядок на нашей земле. Но естественный источник воспроизводства трудовых ресурсов - это дети, рожденные в семьях белорусов. Поэтому внимание к политике демографии, к политике деторождения оправдано многими обстоятельствами, - рассказал он.