На базе противоминного центра ВС Беларуси прошел сбор

На базе противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси проходит ежегодный сбор. В центре внимания развитие в сфере разминирования.

Многие разработки прошли обкатку в условиях боевых действий. И сегодня особое внимание борьбе с беспилотниками и проведению очистки территории.

Руслан Гирилюк, начальник противоминного центра ВС Беларуси:

"Ежегодно на данных сборах мы демонстрируем новейшие перспективы развития для того, чтобы в ходе учебного года наши подразделения, группа разминирования внедрили их в свою программу боеподготовки, чтобы научить военнослужащих адекватно реагировать на возникающие угрозы. Противодействие БПЛА является перспективным направлением. К сожалению, мы регулярно наблюдаем различные публикации в СМИ о падении в сопредельных государствах БПЛА, поэтому мы готовим группу разминирования к таким вызовам и угрозам".

"Жизнь человека является самым важным, что у нас есть. На данном сборе мы собрались для того, чтобы каждый из преподавателей, которые находятся на учебных точках, показал новые методы в борьбе именно с взрывоопасными предметами, именно по их обнаружению, также представил средства защиты, - рассказал Виталий Науменко, начальник цикла противоминного центра ВС Беларуси. - В научно-исследовательских центрах проходят апробации именно определенных материалов, которые выдерживают определенное количество осколков. Все это на таком уровне серьезно проходит. Также применяются роботизированные средства, чтобы исключить участие самого человека в разминировании".