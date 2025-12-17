"Унизительный мирный договор для Украины", от которого, как считают европейцы, нужно защитить Киев, все-таки станет реальностью? Как прошли последние переговоры в Берлине, обсудили в студии "Певого информационного" с замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андреем Богоделем.

"Cложно сказать, о чем сейчас идут переговоры, потому что простой утечки информации достаточно мало. Если вспомнить, 28 пунктов мирного плана Трампа, о которых говорили изначально, в конечном итоге европейцы превратили в 19. Сейчас в Берлине оговаривали уже 20 пунктов, потом все это поделили на какие-то 4 документа, затем Владимир Владимирович Путин сказал, чтобы было 27 пунктов. В общем, все запутано", - отметил Андрей Богодель.

По его словам, ясно одно: на сегодняшний день страны не могут урегулировать позиции трех основных сторон. А после переговоров в Берлине украинская общественность взорвалась заявлениями о том, что президент США Дональд Трамп играет больше не на стороне Украины.

По словам замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси, Трампа не интересует глобалистская политика. В этом вопросе он готов нанести поражение Украине, но не дать распасться НАТО.

"Трамп играет сугубо на американской стороне, потому что есть его интересы. Вышла новая стратегия национальной безопасности, где, на мой взгляд, точно обозначены позиции Соединенных Штатов, - отметил Андрей Богодель. - На сегодняшний день это вопросы миграционной политики, вопросы Венесуэлы, а дальше сказано о процветании Европы, но только в рамках содружества суверенных государств".

Процветание Европы должно быть именно в тех условиях, когда решены миграционный кризис и национальные вопросы, а также когда к власти придут именно национальные силы.