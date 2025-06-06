На кассах самообслуживания будет необходимо считывать код маркировки товаров

На кассах самообслуживания с 1 июля станет обязательным считывание кода маркировки некоторых товаров. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на главное управление контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам.

В связи с возникающими у покупателей товаров вопросами о необходимости считывания кодов маркировки товаров в МНС пояснили, как с 1 июля будет осуществляться считывание товаров, в том числе на кассах самообслуживания. "В Евразийском экономическом союзе проводится работа по внедрению маркировки товаров средствами идентификации как инструмента, позволяющего обеспечить легальный оборот товаров и недопущение реализации покупателям фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных товаров. Особенностью данного механизма является возможность использования средства идентификации, уникальность которого обеспечивается путем использования информационных технологий, позволяющих обеспечить невозможность повторного нанесения средства идентификации на нелегальные и контрафактные товары", - отметили в ведомстве.

Речь идет о Data Matrix - двумерном матричном штрихкоде, который похож на QR. Сейчас в Беларуси маркируется шесть групп товаров, а в рамках интеграции с Россией - около 15. В обычных магазинах такие коды можно встретить в основном на белорусской молочной продукции, воде, соках, растительном масле, пиве, БАДах, консервации и так далее. Маркируются и непродовольственные товары - обувь, духи, шины и прочее.

Таким образом, с 1 июля 2025 года при использовании кассового оборудования, включая кассы самообслуживания, должно осуществляться считывание средства идентификации или унифицированного контрольного знака, нанесенного на каждую единицу товара, подлежащего маркировке, а также линейного штрихового кода (GTIN). При этом отдельные модели кассового оборудования включают в себя функционал, предусматривающий возможность извлечения GTIN из средства идентификации. При использовании таких моделей считывать GTIN не требуется.