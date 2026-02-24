На портале "Е-Паслуга" доступны новые административные процедуры в решении жилищных вопросов

На портале "Е-Паслуга" стали доступны новые административные процедуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет о вопросах, с которыми ежегодно сталкиваются тысячи граждан. Часть из них ранее требовали личного обращения в исполкомы и профильные ведомства.

Пользователям открыли доступ к трем новым процедурам в личном кабинете портала. Они касаются как работников отрасли, так и обычных граждан.

Так, специалисты ЖКХ могут дистанционно пройти профессиональную аттестацию и получить соответствующее свидетельство. Гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, стали доступны постановка на учет, разделение, объединение и переоформление очереди, изменение данных о составе семьи. Также появилась возможность оформить онлайн заявление на предоставление арендного жилья.

Надежда Якушова, замначальника отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси

"На сегодняшний день министерством обеспечен перевод в электронный вид семи административных процедур. В 2026 году планируется перевести в электронный вид еще 13. Будут переведены процедуры в области эксплуатации жилищного фонда, в частности перепланировки, согласования на перепланировку. Также некоторые административные процедуры, касающиеся оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, будет обеспечен перевод в электронный вид процедуры по регистрации животных-компаньонов. Также это соглашение о признании членом семьи либо о порядке пользования жилым помещением".