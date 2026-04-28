На сайтах райисполкомов Минской области появится онлайн-консультант

В Беларуси применяются удобные и оперативные инструменты для коммуникации с местными органами власти.

На сайтах всех райисполкомов Минской области появится онлайн-консультант. Новая опция будет доступна повсеместно с 1 августа.

Такой цифровой сервис поможет жителям быстрее получать ответы по госуслугам и кроме того снизит нагрузку при работе с традиционными обращениями.

Ноу-хау протестировали в Воложинском районе. За более чем полгода было свыше 550 запросов. Онлайн-консультант продемонстрировал позитивный опыт.

По словам специалистов, опцию "онлайн- консультант" будет несложно найти на сайте. Это вкладка ярко-красного цвета.

