На сайтах райисполкомов Минской области появится онлайн-консультант
Автор:Редакция news.by
В Беларуси применяются удобные и оперативные инструменты для коммуникации с местными органами власти.
На сайтах всех райисполкомов Минской области появится онлайн-консультант. Новая опция будет доступна повсеместно с 1 августа.
Такой цифровой сервис поможет жителям быстрее получать ответы по госуслугам и кроме того снизит нагрузку при работе с традиционными обращениями.
Ноу-хау протестировали в Воложинском районе. За более чем полгода было свыше 550 запросов. Онлайн-консультант продемонстрировал позитивный опыт.
По словам специалистов, опцию "онлайн- консультант" будет несложно найти на сайте. Это вкладка ярко-красного цвета.