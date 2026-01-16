Зима в Беларуси решила заявить о себе в полном объеме. На смену рекордным снегопадам в Беларусь пришли аномальные морозы.

Больше всего их ощутили вчера и сегодня на севере и востоке страны. Средняя температура на 10-15 градусов ниже климатической нормы. За счет ветра из глубины континента мороз ощущается значительно сильнее.

На температурные изменения оперативно отреагировали все службы Беларуси, они переведены на усиленный режим.

люди идут по снегу

Морозы трещат не по-детски, и наиболее чувствительным к морозам оказался электротранспорт. Городские электробусы, троллейбусы и трамваи могут приходить на остановки с большими интервалами или задерживаться. Так же проблема коснулась и железнодорожных магистралей. А вот метрополитен работает бесперебойно, поддерживая стабильную температуру.

К сведению пассажиров наружного транспорта, если на улице холоднее плюс 5 градусов, отопление должно работать вне зависимости от маршрута или формы собственности перевозчика, в противном случае признается несоблюдением правил перевозки.

Самая холодная температура в столице была зафиксирована 17 января 1940 года и составила минус 39,1 °С. Согласно данным Всемирного банка за период последних 30 лет, Беларусь вошла в число самых холодных стран мира. Среднегодовая температура в стране составляет плюс 7,45°C, что позволяет ей занимать 212-е место в глобальном рейтинге температуры из 234 государств. Но вот что касается теплоты душевной, белорусам здесь равных точно нет.

Светлана Якунина, специалист Минской городской организации Белорусского Красного Креста

Светлана Якунина, специалист Минской городской организации Белорусского Красного Креста:

"У нас есть банк одежды, мы можем человеку, который в этом нуждается, если вышел на улицу, не рассчитал погоду, как-то оделся не по погоде, замерз, зашел. Такому человеку мы можем оказать помощь, выдать ему варежки, шапки. В первые дни, когда люди не были готовы к таким морозам, конечно, было больше обращений. Сегодня, человек 10, наверное, не больше".

Во избежание обморожения тепло одеваться важно всем! Пешеходам в ожидании общественного транспорта или перехода дороги следует стоять подальше от края проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса. При переходе смотреть по сторонам, начинать движение только убедившись, что на скользком покрытии все транспортные средства успели остановиться.

Олег Адамовский, замначальника УГАИ УВД Миноблисполкома

Олег Адамовский, замначальника УГАИ УВД Миноблисполкома:

"Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на то, чтобы в каждом патрульном автомобиле имелся буксировочный трос, провод для того, чтобы принудительно "подкурить", либо завести автомобиль, оказать помощь. Был горячий чай, термос, либо плед для того, чтобы оказать необходимую и оперативную помощь гражданам".

Говорят: "Берегись беды, пока ее нет". Спасатели эту поговорку знают назубок. Под этой хрустальной гладью может таиться беда: лед хоть с виду и крепок, но холодный расчет в вопросах безопасности не помешает

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси:

"Мы находимся в постоянной готовности реагировать на любые чрезвычайные ситуации. Конечно же, просим планировать свои маршруты заранее, не находиться длительно на улице, подбирать свой гардероб с учетом погодных условий. Ну и, конечно, надевайте головные уборы, перчатки, обувь надежную с хорошим зимним протектором, запасайтесь термосом с чаем. В любой непонятной чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112".

заснеженный Минск

Мороз в тонусе держит всех: еще в ноябре коммунальные службы были готовы к усиленной работе. Для обработки пешеходных связей, наружных лестниц и крылец заготовлено 2,5 тысячи тонн противогололедных материалов. В период сильного гололеда количество обращений в травмпункты увеличивается в 2-3 раза, особенно среди пожилых и детей.

Денис Федоров, замдиректора КУП "ЖКХ № 1 Московского района г. Минска":

"Задействованы 20 единиц техники по уборке территории, проезжих частей, придомовой территории. Задействованы автовышки для сбития сосулек и очистки кровель от снега и наледи. Далее очищаются дворовые проезды. На постоянной основе ведётся работа, что также немаловажно, по обеспечению бесперебойной работы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения. В круглосуточном режиме работают на районе аварийной бригады, которые незамедлительно принимают меры по устранению любых аварийных ситуаций".

А еще получить травму можно по собственной неосторожности и винить погоду здесь не в чем. Например, только в Минске за две недели зарегистрировано 193 травмы при катании на тюбингах в неположенных для этого местах, из них 47 - всего за четыре дня.

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением для взрослых РНПЦ травматологии и ортопедии Олег Корзун

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением для взрослых РНПЦ травматологии и ортопедии Олег Корзун обратил внимание, что пластиковая доска, ледянки, движутся тоже быстро, но есть возможность их затормозить и остановить, как и на санках на бок упасть, перевернуться несколько раз, испугаться, наесться снега, но вероятность получения серьезной травмы будет очень маленькая. "Катаясь на тюбинге, ты врезаешься в неподвижный предмет и затормозить не можешь. Именно в этом основной страх травмы на тюбинге", - подчеркнул он.