3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
На центральных улицах Витебска появились новые светодиодные светофоры с LED-подсветкой
Инновационные решения для повышения безопасности на дороге. Светодиодные светофоры появились в Витебске на пересечении центральных улиц города. Контурная LED-подсветка более заметна при неблагоприятных погодных условиях и в любое время суток.
Надежда Касперович, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Витебского облисполкома:
"Современные светодиодные светофоры установлены на пересечении улиц Замковой и Калинина. Специальная контурная подсветка дополнительно выделяет светофор на фоне остального дорожного движения и делает более заметным для участников дорожного движения. Контурная подсветка светофора выполнена в виде яркой световой полосы, которая дублирует цвет сигнала светофора. Это очередной шаг к повышению безопасности на дорогах нашей области".
LED-светофоры для северного региона пилотный проект, если он пройдет успешно, их количество увеличат.