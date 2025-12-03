На центральных улицах Витебска появились новые светодиодные светофоры с LED-подсветкой

Инновационные решения для повышения безопасности на дороге. Светодиодные светофоры появились в Витебске на пересечении центральных улиц города. Контурная LED-подсветка более заметна при неблагоприятных погодных условиях и в любое время суток.

Надежда Касперович, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Витебского облисполкома:

"Современные светодиодные светофоры установлены на пересечении улиц Замковой и Калинина. Специальная контурная подсветка дополнительно выделяет светофор на фоне остального дорожного движения и делает более заметным для участников дорожного движения. Контурная подсветка светофора выполнена в виде яркой световой полосы, которая дублирует цвет сигнала светофора. Это очередной шаг к повышению безопасности на дорогах нашей области".

