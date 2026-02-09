На выездном заседании Президиума Совета Республики подвели итоги работы с обращениями граждан

Обеспечение качества жизни - один из ключевых приоритетов развития регионов. Это стало ключевой темой обсуждения на выездном заседании Президиума Совета Республики в Витебской области. На мероприятии подвели итоги работы с обращениями граждан - их за год в верхнюю палату парламента поступило почти восемь тысяч. Такой детальный анализ обращений - основа продуктивного диалога с населением.

Диалог с населением - выездное заседание Президиума Совета Республики

Качество играет важную роль не только в сфере белорусской экономики, но и в жизни общества. Сегодня очень важно прислушиваться к людям и дойти до каждого. Главная тема выездного заседания - итоги работы с обращениями граждан за прошедший период. Рост числа таких обращений говорит о доверии людей к власти, а их детальный анализ помогает понять, какие проблемы сегодня волнуют белорусов и в крупных городах, и в глубинке.

747 личных приемов, участие в более 300 выездных заседаниях исполкомов и около 2000 встреч в трудовых коллективах - такова статистика работы сенаторов. Все эти вопросы держатся на личном контроле Совета Республики.

Глеб Лапицкий, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Всегда стараюсь на любом мероприятии задержаться, потому что люди не все готовы во всеуслышание задать какой-то вопрос, ответить. А наша главная задача, чтобы человек не только задал свой вопрос, но и был услышан. И как показывает практика, очень часто человеку в первую очередь надо, чтобы его услышали, потому что правильно было отмечено, огромная плеяда вопросов в нашей стране решена, и человеку надо подсказать, к кому надо обратиться, по какому пути необходимо пойти".

Наибольшее количество вопросов касается сферы ЖКХ, наведения порядка и благоустройства, а также здравоохранения и трудоустройства. Граждане также спрашивают об эффективной работе предприятий, чтобы не доводить их до санации. Именно эти вопросы лягут в основу белорусского правового массива, он не должен отставать от реальной жизни.

Витебский регион показывает положительную динамику: за год количество обращений снизилось на 19 %, а коллективных и анонимных - в два раза. И хотя в целом Витебская область выгодно отличается на фоне других регионов страны, все же обращают на себя внимание моменты, связанные с отдельными фактами безразличия на местах к проблемам людей. Из 660 вопросов почти каждый четвертый касался состояния жилищных фондов и благоустройства - эти точки роста теперь также в поле зрения Совета Республики.

Снежана Титова, управляющая делами Витебского областного исполнительного комитета:

"Каждой сфере сегодня уделено внимание. Каждая сфера под присмотром, под контролем. Нужно больше разъяснительной работы для граждан, рассказывать о новых законах, о приоритетных направлениях развития, о госпрограммах, потому что зачастую люди обращаются сегодня, не зная о том, что, например, через год или через два запланирован либо ремонт, либо строительство какой-то дороги. И, конечно, активная гражданская позиция во всех направлениях".

Еще один вопрос выездного заседания - качество медицинской помощи. Ведь оно напрямую зависит от кадров. В Витебской области работает почти 5 тысяч врачей - специалистов, а для подготовки новых в Витебском медицинском университете начиная только с 2020 года возобновлен набор на стоматологический и открыт педиатрический факультеты. Число целевых мест увеличено - это залог будущего обеспечения региона врачами. Граждане все чаще обращаются по вопросам очередей в поликлиниках. Часть обращений связана с доступностью медицинской помощи на селе.

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:

"Безусловно, это укомплектование высокотехнологичным оборудованием, снижение времени оказания медицинской помощи на высокотехнологичном оборудовании. Если у нас сегодня на определенные виды исследования есть очередь от нуля до двух месяцев, то в этом году стоит задача, чтобы очередность на все виды исследований была до месяца".

Юрий Потемкин, главный врач Ушачской центральной районной больницы:

"Мы закупили оборудование для стоматологического кабинета. Это новая стоматологическая установка премиум-класса китайского производства. Специалист, который устанавливал эту установку, сказал, что пока это только третья установка в республике. Две из них в Минске и одна вот у нас. Она закуплена за бюджетные деньги".