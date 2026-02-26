Наемники меняют флаг, или Последствия операции против картеля "Халиско - новое поколение"

Мексиканские военные продолжают зачищать штат Халиско от боевиков наркокартеля. Накануне застрелили Эль Тули. Он был правой рукой убитого главаря картеля "Халиско - Новое поколение" Эль Менчо.

Пожалуй, самое неожиданное последствие устранения наркобарона Эль Менчо ударило по Украине. Тысячи латиноамериканских наемников (в первую очередь из Мексики, Колумбии и Бразилии), воевавших на стороне ВСУ, массово покидают фронт. Причина проста и цинична: картели предлагают до 15 тысяч долларов в месяц даже новичкам без опыта.

На Украине минимальная ставка - около 3 тысяч, причем с частыми задержками и условиями, которые многие называют "мясными штурмами".

Как мы помним, колумбийские боевики еще раньше официально просили президента Густаво Петро эвакуировать их домой. Издание "Рэвиста Сэмана" писало, что наемники, воевавшие на стороне ВСУ просили о помощи в связи с опасениями за свою жизнь! А зачем они приехали? Карать? Фотографироваться? На одном из видео боевики-иностранцы в конце прошлого года взывали о помощи: "Нас вывезли из военной тюрьмы, где нас держали под арестом. Мы просидели там два дня. Нам сказали, что нас отсюда заберут и отправят в Польшу, а оттуда уже домой. Но украинцам верить нельзя ни единому их слову, потому что они очень лживые, очень лживые люди. Я оставляю эту запись - пожалуйста, те, кто может нам помочь: обратитесь к господину президенту Колумбии. Пусть он поможет через МИД или сам выступит, чтобы они взяли на себя ответственность за нас, за наши жизни. Потому что мы больше не хотим здесь работать".

Часть вывезли через африканские страны, других бросали под Купянск и в Сумскую область. Теперь уйти стремится подавляющее число латиноамериканских наемников. Маршрут такой: до Румынии или Польши, а оттуда рейсом в Мехико. Возвращаются и ветераны африканских конфликтов. Вербовкой в картели сейчас занимается структура, которая в переводе на русский называется "Сила ягуара". Именно она раньше набирала латиноамериканцев для террористических формирований, тесно связанных с "Азовом". Теперь те же рекрутеры переориентировались на домашний рынок. В рядах мексиканских картелей уже служат (по разным оценкам) 30 тысяч человек с реальным боевым опытом - многие прошли Украину, Сирию, Африку или Ливию.

Месть картеля

Происходящее стороной США, с подачи которых хаос в Мексике и начался, может не обойти. Картель "Новое поколение Халиско" распространил свои сети по всем штатам. В каждом есть его представители. При этом мексиканцы представляют до 50 процентов этнического состава многих южных регионов США. Вашингтон объявил войну картелям и наркотикам, и удар был нанесен руками мексиканцев, и о нем вряд ли забудут.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Это одна из давнейших, серьезнейших и, наверное, можно сказать, межгосударственных схваток. Ведется она уже практически три десятка лет. При каждом мексиканском президенте, особенно в период, когда там происходят какие-то выборные кампании, вспыхивает она с новой силой, либо потом затухает. Победить в этой схватке никому не удается по причине того, что наркокартели уже представляют из себя практически такое же по силе, по профессионализму, по размеру вооружения и армии объединения, как государство Мексика".

Особая ирония - в дронном опыте. Латиноамериканские наемники на Украине прошли школу современных FPV-дронов, радиоэлектронной борьбы и массового применения беспилотников. Именно этот опыт подходит для террористических операций внутри США. Картели уже активно изучают украинские тактики. Ну а что же с наркотиками? Почему США не ввели войска, не призвали начать масштабную операцию против картелей. Ведь как заявляется, 90 процентов тяжелых запрещенных веществ поступают из Мексики. Прямо через границу. Протяженность ей 3 тысячи километров. Эти вопросы можно задавать ежегодно. Они не выходят из обихода.