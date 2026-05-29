Евразийский форум в Астане: от трансформации торговли к кооперации и энергобезопасности

29 мая в Астане продолжил работу Евразийский экономический форум. Во второй день заседаний тематических секций говорили об энергетике и новых приоритетных отраслях развития интеграции. На полях форума в Казахстане работает съемочная группа "Первого информационного".

Евразийский экономический союз - один из центров глобальной экономики. Основная тенденция его сегодня - это трансформация: меняются логистические пути и торговые партнеры. "Пятерка" тоже выходит на новые рынки. Торговля со странами вне союза выросла на треть, а объем сельхозпродукции внутри объединения вырос на 56 %, и это гарант продовольственной безопасности. Но сегодня важно двигаться вперед, учитывая и риски, и вызовы. Об этом говорили на полях Евразийского экономического форума.

Важно объединять усилия для роста

В мире растет конкуренция, поэтому ЕАЭС призывает все страны внедрять цифру, которая поднимает на новый уровень каждую сферу.

Алексей Ведев, директор департамента макроэкономической политики ЕЭК:

"50 % ВВП - это услуги. И, конечно же, цифровизация услуг обусловливает более высокий темп экономического роста, что очень важно. Учитывая достаточно высокий интеллектуальный потенциал Советского Союза (а это все страны бывшего СССР), я думаю, что эта тема, во-первых, очень важная, очень перспективная. И здесь у Евразийского союза есть большие шансы на успех".

В зарплатном рейтинге у Беларуси второе место

Приоритетом было и останется благосостояние всех жителей ЕАЭС. В зарплатном рейтинге "пятерки" у Беларуси второе место. Среднемесячная номинальная зарплата (это без вычета налогов и сборов) в 2025году по сравнению с 2024-м увеличилась во всех странах "пятерки".

Рейтинг выглядит так: Россия - 1220 долларов, Беларусь - 877, Казахстан - 847, Армения - 783, Кыргызстан - 508 долларов. Доходы, конечно, зависят от всей экономики, поэтому важно развивать приоритетные отрасли.

Никита Пыжиков, руководитель Центра экономической интеграции Министерства экономического развития России:

"У нас действительно хорошо растет взаимная торговля. С 2015 года рост более чем в два раза - до 95 млрд долларов США. Но важно понимать, за счет чего рост. Мы приближаемся к тому, что мы скоро упремся в некоторый потолок. И потолок этот будет связан, и вообще торговля будет расти в основном за счет ценового фактора, скорее всего, если ничего не предпринимать. Как раз вопрос сейчас в том, чтобы количество перевести в качество. И для этого принимаются хорошие решения. В рамках ЕАЭС запущен механизм, который субсидирует кредиты, выдаваемые под конкретные кооперационные проекты, где участвуют как минимум три компании из разных государств - членов союза. Это очень хорошая история".

Гоар Барсегян, министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК:

"У нас пока пять одобренных проектов, но еще пять проектов находятся в высокой степени готовности и на рассмотрении в органах союза. Мы ожидаем, что к концу года портфель одобренных проектов составит порядка 15 проектов. И самое интересное, что у нас появляются такие капиталоемкие, высокотехнологичные проекты с участием четырех государств-членов в таких сферах, как фармацевтика, ювелирная промышленность".

ЕАЭС - один из центров глобальной экономики

Внутри союза страны рассчитываются национальными валютами. Объем таких платежей уже составляет не менее 93 %. Правда, без сложностей не обходится. Теми же картами системы "Мир" пока не получается рассчитываться во всех странах "пятерки". Сегодня обсуждается создание евразийского рейтингового агентства, ведь международные не всегда объективны в оценках, а данные нужны для тех же инвесторов, которые изучают проекты для вложений. В их реализации важная роль отводится и малому бизнесу.

Шумкарбек Адилбек Уулу, директор Национального института стратегических инициатив при Президенте Кыргызстана:

"Роль малого и среднего бизнеса очень значительна, потому что именно они могут быть распространителями различных научно-технологических открытий, именно они могут создавать дополнительный внутренний спрос, именно они могут являться сектором по трансферу технологий из других стран".

На полях форума прошла и общественная приемная по конкуренции и госзакупкам. Какие вопросы поднимались там, спросили у министра.

Максим Ермолович, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК:

"Сегодня на первом месте вопросы технического регулирования. Очень много вопросов поступает по защите рынка, по барьерам, по препятствиям на рынке. То есть бизнес интересуют в данной сфере в первую очередь действия государственных органов, направленные на ограничение конкуренции. И это важный сигнал к тому, что нам надо опять возвращаться к вопросам снятия барьеров. Профилактику проводить, направленную на то, чтобы поддерживалась конкуренция, поддерживалось предоставление национальных режимов для поставщиков из стран союза. Эта тема всегда сохраняет свою актуальность".

Совместная работа "пятерки" сейчас сконцентрирована и на общих энергетических рынках. По газовому рынку готовятся до конца года предложения для подписания.

Константин Аношенко, замминистра энергетики Беларуси:

"Самый основной, наш самый продвинутый рынок энергоресурсов - это рынок электрической энергии. Мы по нему достаточно серьезно продвинулись, и с 1 января 2027 года у нас заработает рынок электрической энергии, к чему мы так очень долго шли, еще с момента подписания договора в 2015 году. Поэтому это основное, к чему мы сейчас готовимся, что обсуждаем, чтобы устранить последние шероховатости".

Арзыбек Кожошев, министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК:

"Есть национальные интересы, есть наднациональные интересы. Мы, Евразийская экономическая комиссия, являемся именно той площадкой, которая должна все интересы или проблемы, которые есть между странами, сообща решать. Мы это и делаем. И сегодня в сессии, посвященной энергетической безопасности, участвовали представители всех наших стран на уровне замминистров, министров. И мы пришли к общему знаменателю, что у нас общая цель. И декларация, принятая главами наших государств в декабре 2025 года, которая называется "Евразийский экономический путь", определяет, что именно энергетическая безопасность - это фундамент нашей экономики, и по нему мы будем дальше плотно двигаться".