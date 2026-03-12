Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c0b5157-c975-4e4d-b35d-f70abe298d97/conversions/8e4235bf-fac8-4b23-b451-613636501d97-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c0b5157-c975-4e4d-b35d-f70abe298d97/conversions/8e4235bf-fac8-4b23-b451-613636501d97-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c0b5157-c975-4e4d-b35d-f70abe298d97/conversions/8e4235bf-fac8-4b23-b451-613636501d97-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c0b5157-c975-4e4d-b35d-f70abe298d97/conversions/8e4235bf-fac8-4b23-b451-613636501d97-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Мексика погрузилась в хаос. Поводом стала ликвидация военными лидера крупнейшего наркокартеля "Новое поколение Халиско" по прозвищу Эль Менчо. Операция проводилась с использованием разведданных США, но вместо торжества закона страна получила волну беспорядков. Председатель правления "Белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин объяснил, что стоит за эскалацией и почему в этом конфликте замешаны не только наркотики, но и геополитика. Подробности смотрите в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

Ликвидация наркобарона, казалось бы, благое дело. Однако именно она стала детонатором масштабных волнений. "Убийство стало триггером для начала волнений. Основные волнения направлены на то, чтобы подорвать государство, подорвать официальную власть и начать контролировать эту территорию через режим хаоса", - пояснил Алексей Авдонин. За этим хаосом стоят серьезные интересы - не только США, но и различных надгосударственных структур, контролирующих нефтяные, энергетические потоки и наркотрафик во всем регионе.

Наркотики и геополитика - Алексей Авдонин объяснил, зачем США раскачивают ситуацию в Мексике news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43561e0f-a0f0-4405-8e12-22842e1c6425/conversions/f90c640b-26b5-4581-a343-2420fccb920a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43561e0f-a0f0-4405-8e12-22842e1c6425/conversions/f90c640b-26b5-4581-a343-2420fccb920a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43561e0f-a0f0-4405-8e12-22842e1c6425/conversions/f90c640b-26b5-4581-a343-2420fccb920a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43561e0f-a0f0-4405-8e12-22842e1c6425/conversions/f90c640b-26b5-4581-a343-2420fccb920a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ситуация в Мексике складывалась десятилетиями, различные силы, в том числе из Европы, "кормили" наркокартели, позволяя им накапливать деньги, вооружение и формировать военизированные подразделения. "Фактически на каком-то этапе они стали соревноваться с самим государством, с теми структурами, которые подчиняются государству. Возник главный вопрос: кто контролирует денежные потоки, кто назначает правительства, чиновников, кто принимает законы", - констатировал политолог. Власть, по его словам, упустила момент, и теперь перехватить первенство в управлении процессами будет крайне сложно.

Операция по ликвидации Эль Менчо стала возможна благодаря разведданным, переданным Мексике Соединенными Штатами. Отношения двух стран и так непросты - тут и торговые войны, и миграционный кризис на границе. Но вдруг совместная операция. Алексей Авдонин видит в этом не только борьбу с преступностью, но и конкуренцию за контроль над наркотрафиком. "Трамп старается быть последовательным в борьбе с наркомафией. Но если идет такая борьба, значит, идет соревнование, конкуренция за контроль наркотрафика. А кто в случае перехвата власти будет его контролировать? Безусловно, то окружение, которое будет замыкаться на новую администрацию Белого дома", - уверен эксперт.

Наркотики и геополитика - Алексей Авдонин объяснил, зачем США раскачивают ситуацию в Мексике news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f44167b5-f33d-4942-80c2-609929ccc8eb/conversions/0add8b56-0605-46c2-b29e-94d1d886a88a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f44167b5-f33d-4942-80c2-609929ccc8eb/conversions/0add8b56-0605-46c2-b29e-94d1d886a88a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f44167b5-f33d-4942-80c2-609929ccc8eb/conversions/0add8b56-0605-46c2-b29e-94d1d886a88a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f44167b5-f33d-4942-80c2-609929ccc8eb/conversions/0add8b56-0605-46c2-b29e-94d1d886a88a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Почему Мексика горит? Потому что это связующее звено между США и всей Латинской Америкой. Через нее идет весь трафик - наркотиков, нелегальных мигрантов, беженцев. Еще в прошлом году США развернули кампанию давления на правительство Мексики с целью усиления мер по борьбе с наркоторговлей, признания картелей террористическими организациями. Но только ли в наркотиках дело? "Наркотики - исключительно повод. Причина совершенно другая. Трамп и его окружение стремятся контролировать весь Карибский регион. Мексика - одна из ключевых стран этого региона", - заявил политолог.