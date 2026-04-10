НАТО как неудачный бизнес: эксперт Тищенко объяснил, почему США списывают альянс со счетов
НАТО себя изжил и не соответствует сегодняшним требованиям, которые предъявляются со стороны главного бенефициара - США, отметил в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком" эксперт Александр Тищенко.
Изначально альянс создавался для сдерживания, а сегодня от него требуются активные действия, на которые он не способен, ведь сразу был заряжен совсем на другие вещи.
НАТО настиг один из тяжелейших кризисов. США не проинформировали союзников о планах ударить по Ирану, и страны Европы отказались от участия в операции Вашингтона и Тель-Авива, не желая вмешиваться в конфликт. Запреты для пролетов американской военной авиации и отказы направить корабли к Ормузскому проливу только усугубили публичное разногласие с европейскими лидерами. Партнеры, безопасность которых годами обеспечивал Вашингтон, не поддержали авантюру президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Евросоюз даже в срочном порядке обсудил укрепление собственной обороны без американской поддержки и участия и стал наращивать милитаризацию у восточных рубежей военного блока.
В резонансном интервью The Telegraph глава Белого дома сравнил блок НАТО с "бумажным тигром" и заявил, что намерение выйти из альянса пересмотру не подлежит.
Но вряд ли угрозой выхода из НАТО Трамп выставил союзникам политический счет.
Гость проекта согласен с мнением большинства других экспертов, что Трамп является коммерсантом, и его решения не политические. "Все говорят, что, став главой Белого дома, он так и не стал политиком. Есть одна проблема - у американцев нет практики спасения увядающего бизнеса. Они от него просто отказываются, а НАТО в этом отношении является как раз своего рода бизнесом, который нет смысла спасать. Его в Америке уже списывают", - добавил Александр Тищенко.