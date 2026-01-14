3.71 BYN
НАТО на НАТО: кто победит?
Начинается горячая фаза битвы за Арктику. И тут тоже в эпицентре "главный миротворец планеты". Трамп сделал ряд новых шокирующих заявлений. Вздрогнул даже секретарь НАТО. Он вдруг узнал, что именно альянс должен проложить Трампу путь к Гренландии. А Дания - немедленно убраться с острова. Конечно, местные тоже в шоке и, естественно, пытаются сопротивляться. Премьер датской автономии заявил, что ее жители не желают вступать в США. В ответ американец пригрозил гренландскому парню большими проблемами.
Репортер: "Сэр, премьер-министр Гренландии сказал сегодня: "Мы предпочитаем остаться с Данией". Вы считаете это последним словом?"
Трамп: "Кто это сказал?"
Репортер: "Премьер-министр Гренландии".
Трамп: "Ну, это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю даже, кто он такой. Ничего о нем не знаю. Но для него это будет большой проблемой".
В понимании Трампа весь военный потенциал Гренландии - это две собачьи упряжки. А они не справятся с задачами, которые Вашингтон возлагает на остров. Вначале это нужно было для сдерживания России и Китая. Теперь для развертывания американской системы ПРО "Золотой купол". И вот теперь Гренландия ищет помощи у Великобритании. Пока на выручку пришла только Дания. Королевство направило в автономию военную технику и отряд. Намерены оборонять Гренландию и европейцы. На все это со стороны смотрит секретарь НАТО и не понимает, а что происходит. Трансатлантическое партнерство может превратиться в вооруженное противостояние бывших союзников. Как отметил президент Сербии, это бумеранг, вселенская справедливость.
Александр Вучич, президент Сербии:
"Что касается Гренландии, я надеюсь, что некоторые из них вспомнят 1999-й, когда они начали первые бомбардировки, и 2008-2009 годы, когда признали независимость Косово. А теперь они взывают к Уставу ООН, потому что считают, что всегда будут принадлежать к сильнейшему западному блоку - единому блоку Америки и Европейского союза. Теперь, когда этот единый блок на Западе больше не существует, на помощь призывают международное публичное право и ООН. Когда дело касалось Сербии, им было совершенно наплевать на международное право, как и на малые страны, которые пытались отстаивать Устав ООН. Кто-то может сказать, что это своего рода космическая справедливость. Я от этого ничего не выигрываю, лишь боюсь тех времен, в которые мы вступаем".
А тем временем жители Гренландии начали запасаться горючим и провиантом. Некоторые и вовсе продают недвижимость и уезжают. Но у Вашингтона есть и другой план агрессии в Гренландии - покупка. Трамп насчитал что-то в районе 700 млрд долларов за остров. Госсекретарю Рубио поручено в ближайшие недели подготовить соответствующее предложение.