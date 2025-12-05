3.76 BYN
Нацбанк наградил победителей конкурса на лучшую работу по экономической тематике
Автор:Редакция news.by
Противодействие дипфейкам, применение искусственного интеллекта, цифровая трансформация - это лишь малая часть научных исследований участников конкурса на лучшую работу по экономической тематике среди студентов, аспирантов и магистрантов.
Уже более 10 лет Нацбанк Беларуси награждает тех, чьи идеи и разработки могут принести практическую пользу стране. Из 92 работ в финал вышли только 12.
Победители и призеры конкурса в каждой из двух номинаций получили денежные премии от Национального банка.