Нацбанк наградил победителей конкурса на лучшую работу по экономической тематике

Противодействие дипфейкам, применение искусственного интеллекта, цифровая трансформация - это лишь малая часть научных исследований участников конкурса на лучшую работу по экономической тематике среди студентов, аспирантов и магистрантов.

Уже более 10 лет Нацбанк Беларуси награждает тех, чьи идеи и разработки могут принести практическую пользу стране. Из 92 работ в финал вышли только 12.