Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Нацбанк наградил победителей конкурса на лучшую работу по экономической тематике

Противодействие дипфейкам, применение искусственного интеллекта, цифровая трансформация - это лишь малая часть научных исследований участников конкурса на лучшую работу по экономической тематике среди студентов, аспирантов и магистрантов.

Уже более 10 лет Нацбанк Беларуси награждает тех, чьи идеи и разработки могут принести практическую пользу стране. Из 92 работ в финал вышли только 12.

Победители и призеры конкурса в каждой из двух номинаций получили денежные премии от Национального банка.

Разделы:

Общество

Теги:

награждениеконкурсНацбанк Беларуси