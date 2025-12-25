3.71 BYN
Национальный аэропорт Минск стал лауреатом Евразийской премии "Магистраль Awards - 2025"
Достижения работы Национального аэропорта отмечены на международной арене. Наша воздушная гавань одержала победу в номинации "Мастерство транспортного управления" на конкурсе "Магистраль Awards - 2025". Поступило более сотни заявок от участников из стран СНГ, ЕАЭС, Китая, ОАЭ и других.
За годы становления Национальный аэропорт сделал огромный шаг в своем развитии: масштабная реконструкция аэровокзала, вторая взлетно-посадочная полоса, техническое оснащение современной техникой и уровень сервиса.
"2025 год для аэропорта был очень ярким, - отметил гендиректор Национального аэропорта Минск Владимир Череухин. - Мы получили достаточно много наград за работу, которую постоянно, из года в год, проводит сплоченный коллектив нашего предприятия. Мы были удостоены премии правительства Республики Беларусь. Хотелось бы отметить, что это уже в пятый раз нас отмечает наше правительство. Также в третий раз мы были занесены на доску почета города Минска. Кроме того, мы получили номинацию "Лучший аэропорт стран СНГ".
Награда вручается за достижения по пяти ключевым направлениям: маршруты, инновации, инвестиции, устойчивость, проекты и люди. Национальный аэропорт победил в номинации "Мастерство транспортного управления".
Никита Середич, заместитель гендиректора Национального аэропорта Минск:
"Сама по себе номинация не зациклена именно на мастерстве управления руководящего состава. Это более собирательный образ. И управление на таком большом предприятии не сводится только к топ-менеджменту. Это управление каждого человека на своем рабочем месте, управление своими ресурсами, своими возможностями".
На конкурс поступило более 100 заявок от компаний и экспертов из ближнего и дальнего зарубежья. Победа в такой конкурентной среде подчеркивает высокий международный уровень работы коллектива аэропорта "Минск", ведь это результат кропотливой работы всего коллектива на протяжении десятилетий.
Владимир Череухин, гендиректор Национального аэропорта Минск:
"Особенно насыщенным для нас в этом году был октябрь. Кто наблюдал, тот видел. В октябре были открыты три новых направления, когда такое было в истории: Санья, Вьетнам и Шри-Ланка".
С каждым годом число авиаперелетов растет, их интенсивность увеличивается, появляются новые направления. Только в этом году перевезено почти 3 млн пассажиров. Аэропорт стал не просто авиатранспортным узлом, а местом, где начинаются путешествия и открываются возможности.
Премию в профессиональной среде все чаще называют "транспортным Оскаром" ввиду международного признания и широкой географии участников. Мы также поздравляем Национальный аэропорт Минск с достойной победой.